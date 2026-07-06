Castilla y León exige al Gobierno escuchar y consultar más a las comunidades frente al gasto: “Es el yo invito y tú pagas”

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León ha participado este lunes, 6 de julio, en el pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se ha celebrado en el Ministerio de Hacienda, en el edificio Cuzco.

Un pleno que ha estado presidido por el ministro de Hacienda, Arcadi España que se ha centrado en la definición del nivel de déficit y el escenario de estabilidad presupuestaria para los próximos años. El que tiene que ver con la financiación autonómica será objeto de una reunión específica en este mismo mes de julio.

“Hemos insistido en que las decisiones del Gobierno que suponen más gasto para las comunidades autónomas están afectando al escenario de estabilidad que tenemos las propias comunidades porque supone más gasto sin que exista ninguna compensación por parte del Gobierno”, ha apuntado Carlos Fernández Carriedo.

Ha afirmado que estas decisiones que toma el Gobierno de “forma unilateral” es “el viejo principio de yo invito y tú pagas” añadiendo que el Gobierno “toma decisiones en materia de Sanidad, Educación, Servicios Sociales que acaban pagando las comunidades autónomas con los propios recursos” y que “no se nos consulta ni escucha”.

“Tiene un impacto muy directo sobre nuestro nivel de estabilidad presupuestaria y sobre nuestra regla de gasto. Es algo que tendríamos que corregir y es algo en lo que hemos coincidido casi todas las comunidades autónomas”, ha explicado el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León.

Ha afirmado que se ha sometido esto a votación y que en primera “ha salido negativa la propuesta del Gobierno de este escenario de estabilidad presupuestaria” con solo tres comunidades a favor, y en la segunda igual, pero “el voto de una sola comunidad supone superar el trámite del Consejo de Política Fiscal y Financiera”.

“Una mayoría de comunidades pedimos un modelo de estabilidad presupuestaria donde el Gobierno no impute una serie de gastos a las comunidades sin contar con las comunidades. Y que no tomen decisiones que generen gasto y perjuicio para los servicios públicos que prestamos las comunidades”, ha añadido Carriedo.

La financiación de las comunidades

Sobre la cuestión de la financiación de las comunidades autónomas, el consejero de la Junta ha afirmado que el Gobierno ha quedado en que “enviará en los próximos días un documento” para tener una reunión “específica” del Consejo de Política Fiscal y Financiera para “el 29 de julio”.

“El Gobierno sabe la opinión de las comunidades autónomas y esperemos que la tenga en cuenta a la hora de definir esta propuesta. No ha sido objeto de debate porque habrá una reunión específica el 29 de julio, como se nos ha anticipado”, ha apuntado Carriedo.

Sobre la presentación de presupuestos

El consejero de Economía y Hacienda ha afirmado que “no les han comentado” desde el Gobierno la “intención de presentar unos presupuestos” pero ha indicado que “es una posibilidad”.

“En la medida en la que con el Gobierno y una sola comunidad autónoma se superaba este trámite de la votación según establece el reglamento del Consejo de Política Fiscal y Financiera, al final han sido tres las que han estado a favor de la posición del Gobierno y el resto en contra. Pero con esto, el Gobierno está en condiciones de ir tramitando el techo de gasto y el presupuesto”, ha informado Carriedo.

Ha indicado que “también lo estaba en los años anteriores” y que “habría que preguntar al Gobierno lo que va a hacer en los próximos días”.

Gastos de las comunidades

“Hemos visto una incoherencia que compartimos todas las comunidades entre el escenario de déficit y la regla de gasto. Cumplir la regla de gasto obligaría a tener un amplio superávit presupuestario que hemos aprobado hoy. La mayoría de las comunidades hemos mostrado nuestro desacuerdo con esta cifra y para seguir la tenemos gastada solo con las decisiones del Gobierno que tienen impacto sobre las decisiones de las comunidades”, ha explicado el consejero.

Carriedo ha insistido en que “al margen de las decisiones del Gobierno que tienen un impacto y un gasto de carácter normativo” en decisiones que son de regulación básica “de obligado cumplimiento para las comunidades” existen otras decisiones que el Estado “toma la iniciativa y lleva aparejado un gasto a las comunidades si se quiere que se apliquen en el territorio”.

“Sumado todo ello, en la mayor parte de las comunidades ya tendríamos gastado el escenario que se ha otorgado por parte del Estado”, ha finalizado el consejero.