Gallardo estalla tras el nuevo ataque de Trump a España: "¿Ningún líder de la derecha lamebotas va a responder?"

El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y exdirigente de Vox en la Comunidad, Juan García-Gallardo, ha reaccionado con dureza al último ataque verbal del presidente estadounidense Donald Trump contra España.

Ello después de que Trump afirmase que "los españoles pertenecen a la OTAN, pero no son muy buenos miembros" y asegurase que "no se están portando bien y pronto aprenderán".

Además, el presidente estadounidense evocó la guerra hispano-estadounidense del siglo XIX para arremeter contra España. "Renunciaron a su control sobre Cuba, Guam, Filipinas y Puerto Rico. Territorios que fueron todos nuestros. Los tomamos", recordó.

Gallardo ha cuestionado directamente la inexistente reacción de PP y Vox ante los ataques de Trump. "¿Ningún líder de la derecha lamebotas española va a responder a esta última amenaza velada?", ha afirmado en X, cuestionando también la permanencia de España en la OTAN.

Permanencia en la OTAN

"¿Debemos seguir en una organización en la que para ser considerado un buen miembro hay que hacer seguidismo de cualquier ocurrencia de EEUU?", se ha preguntado el exvicepresidente de la Junta.

La frase de Trump se interpreta como una amenaza velada con consecuencias para España, en un contexto de exigencia constante por parte de la Administración Trump de que los aliados europeos alcancen un gasto en defensa del 5 % del PIB y se alineen plenamente con las prioridades estadounidenses.

La declaración llega poco antes de la cumbre de la OTAN en Ankara y se suma a tensiones previas, como la negativa española a ceder bases para operaciones contra Irán o el rechazo a aumentar drásticamente el presupuesto militar.

Gallardo, contra el "seguidismo"

Desde su dimisión en febrero de 2025, Gallardo se ha caracterizado por sus críticas abiertas a la línea de Vox en política exterior por lo que considera un "seguidismo" excesivo hacia Estados Unidos e Israel.

El exvicepresidente ha defendido, en cambio, un "soberanismo real" que priorice los intereses nacionales de España por encima de alianzas automáticas.

Este posicionamiento de Gallardo sigue la misma línea que ha mantenido recientemente ante otros ataques externos contra España. En abril de 2026, criticó duramente el "silencio" de Santiago Abascal ante los ataques de Benjamin Netanyahu.

El primer ministro israelí acusó a España de librar una "guerra diplomática" contra Israel y expulsó a representantes españoles de un centro de coordinación en Gaza.

En aquel momento, Gallardo cargó con dureza contra el líder de Vox. "El silencio de Abascal ante los ataques de Netanyahu a España es inaceptable. Si no se ve capaz de estar a la altura del momento histórico, que deje paso", aseguró.