El PSOECyL acusa a Cultura de prácticas "fascistas" y de ejercer la "censura" en las redes de museos, bibliotecas y archivos

El portavoz de Cultura del Grupo Socialista en las Cortes, Sergio Iglesias, en una imagen de archivo Nacho Valverde ICAL

El portavoz de Cultura del Grupo Socialista, Sergio Iglesias, calificó este sábado de "gravísima" la "censura" que en su opinión ejerce la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en las redes sociales de museos, bibliotecas y archivos de la Comunidad.

Por ello, los socialistas ya han registrado una pregunta en las Cortes para que explique estas prácticas que considera "fascistas".

El PSOE denunció que el departamento de Cultura, que dirige Vox, ha pedido a todos los trabajadores "que antes de publicar cualquier contenido en las redes sociales de estas instituciones lo envíen para ser revisado e, incluso, abren la posibilidad a que se prohíba publicar algún tipo de contenido".

Por eso, el Grupo Socialista presentará las iniciativas "que sean necesarias" en las Cortes para evitar que este tipo de decisiones puedan "perjudicar a toda la cultura". "Las redes sociales tienen que servir para hacer divulgación de la cultura", remarcó Iglesias.

La primera medida fue registrar una pregunta en el Parlamento para que la Junta diga "por qué ha tomado esa decisión, por qué no confía en los profesionales, cuál es el objetivo de esta decisión y cuáles van a ser las próximas acciones que van a tomar con respecto a esto".

"Vox dijo que venía a eliminar la ideología de las instituciones, pero la realidad es que han impuesto la censura, la prohibición y el pensamiento único, propio de partidos de extrema derecha. ¿De qué nos sorprende? Es el fascismo haciendo fascismo", incidió.

No obstante, subrayó que el "verdadero culpable" es el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que "fue quien metió a Vox en las instituciones" y "desde el primer día le está dejando que haga y deshaga en sus consejerías".