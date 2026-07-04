Declarada la alerta por temperaturas máximas en todas las provincias de Castilla y León: se alcanzarán los 40 grados

Una ola de calor en la ciudad de León Campillo ICAL

La presencia de una amplia dorsal anticiclónica al oeste de la Península Ibérica que irá extendiéndose por el suroeste de Europa impedirá que se renueven las masas de aire situadas sobre la Península y favorecerá que las temperaturas asciendan progresivamente durante los próximos días.

Esta situación dará lugar a un episodio de altas temperaturas persistente que puede derivar en una ola de calor intensa y duradera, afectando a la totalidad del territorio de Castilla y León.

El episodio comenzará durante este fin de semana y alcanzará especial intensidad a partir del lunes 6 de julio.

Las temperaturas máximas superarán de forma generalizada los 35ºC durante varios días consecutivos, pudiendo puntualmente alcanzar los 38ºC o 40ºC en el área central de la meseta y superar localmente estos valores en los valles de la vertiente sur del Sistema Central, especialmente a partir del lunes.

Las mínimas nocturnas se mantendrán por encima de 20ºC en amplias zonas de Castilla y León dando lugar a noches tropicales generalizadas.

A partir del lunes, en horas diurnas, se podrán desarrollar tormentas dispersas y localizadas que pueden ser puntualmente fuertes, con abundante actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes. Serán más probables en zonas de montaña, aunque no se pueden descartar en el resto del territorio.

Aunque algunos escenarios sugieren que esta situación podría remitir progresivamente a partir del jueves 9 de julio, esta ola de calor podría ser persistente y mantenerse durante buena parte de la semana.

Por ello, deberá realizarse un seguimiento continuo de su evolución hasta que pueda determinarse la fecha de finalización del episodio.

Consejos de autoprotección

La Agencia de Protección Civil y Emergencias recuerda a la ciudadanía la importancia de adoptar medidas de autoprotección para minimizar los efectos de las altas temperaturas.

Se recomienda especialmente evitar salir de casa durante las horas centrales del día (entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde), beber más líquidos, sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta ligeramente fríos.

Evitar comidas copiosas, tomar verduras y frutas y comer menos cantidad y más veces al día. No tomar comidas calientes ni abusar de las bebidas alcohólicas, reducir la actividad física y descansar con frecuencia a la sombra.

Usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares, permanecer en espacios ventilados o acondicionados, cuando se esté en la casa, utilizar las habitaciones más frescas.

Durante el día, bajar las persianas y cerrar las ventanas; abrirlas por la noche para ventilar, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación.

Al estacionar el coche no dejar en el interior a niños ni ancianos con las ventanillas cerradas y ayudar a las personas que puedan estar en mayor riesgo de sufrir los efectos del calor.