Pollán, junto a Extremadura y Aragón, plantan al Gobierno por el reparto de menas: "No vamos a participar en esta estafa"

"No vamos a participar en esta estafa". Con esta contundencia se pronuncian fuentes del departamento que dirige el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, para justificar su plantón al Gobierno de España por el reparto de menores extranjeros no acompañados (menas) que pretende "imponer".

De esta manera, estas mismas fuentes han confirmado que Pollán ha dado la orden a la directora general de Juventud de que no acuda este miércoles a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia. Tampoco irá, "previsiblemente", el propio vicepresidente primero a la próxima Conferencia Sectorial que se prevé tenga lugar en las próximas semanas.

Una decisión que coincide, asimismo, con la que han tomado también los vicepresidentes de Aragón y Extremadura, Alejandro Nolasco y Óscar Fernández, también de Vox.

"Es una imposición del Gobierno, el Real Decreto del otro día es otra nueva", han denunciado las fuentes consultadas. Y es que en el departamento dirigido por Pollán consideran que el Gobierno "desconoce o conoce y no quiere hacer caso a las capacidades que tienen las comunidades autónomas en cuanto a la recepción de menas".

"Castilla y León está al límite casi sobrepasado para recibir menas y ahora van y nos meten 833. Son seis o siete veces más de las plazas que hay ahora mismo", han incidido las fuentes consultadas.

Por eso, se niegan a aplaudir "esta unilateralidad del Gobierno de Sánchez a la hora de tomar estas decisiones". Además, han cargado duramente contra uno de los puntos del orden del día que prevé la distribución entre las comunidades autónomas de 35 millones de euros para la atención de los menores extranjeros no acompañados.

"Es una cortinilla de humo y una maquinaria económica para seguir financiando este efecto llamada, nosotros no participamos por ello en eso", han insistido.

En cuanto a las vías tomar, las fuentes consultadas avanzan que como en Extremadura y Aragón, donde ya se han tomado algunas decisiones como acudir a la justicia a reclamar, en Castilla y León "se van a empezar a hacer en las próximas semanas una vez estemos todos aterrizados".

"Contemplamos todas las vías que la ley nos permite y están recogidas en el pacto del Gobierno. Todo lo que está ahí se va a aplicar en esta materia", zanjan desde la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de Castilla y León.