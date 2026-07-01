CSIF denuncia los "graves errores" en la bolsa de auxiliares de enfermería tras "más de tres años de retraso"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este miércoles, 1 de julio, las "graves deficiencias" en la tramitación de la bolsa de empleo de personal estatuario temporal de la categoría de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en Castilla y León.

Tras publicarse la convocatoria el 28 de diciembre de 2022, inciden en que la relación definitiva de personas candidatas "no se ha publicado hasta el 22 de junio de 2026".

Para la organización, esto se traduce en "más de tres años y medio de tramitación y de retraso" que "evidencian una gestión inaceptable para un procedimiento que afecta a miles de profesionales sanitarios y a la propia organización de los centros asistenciales".

De la misma forma, han subrayado que en todo el proceso se han producido "errores, rectificaciones y retrasos que han generado incertidumbre entre las personas aspirantes, afectando a sus expectativas laborales y a la planificación de las contrataciones temporales".

Entre los principales problemas identificados sitúan la falta en los listados publicados de los "importantes cambios producidos en las plantillas durante estos años". "No lo reflejan adecuadamente", han precisado.

En este sentido, han explicado que muchos profesionales que han conseguido plaza fija mediante procesos de estabilización o las ofertas públicas de empleo "continúan apareciendo en la bolsa de empleo, distorsionando el orden real de llamamientos y las posibilidades de contratación de quienes continúan disponibles para trabajar".

Atendiendo a los datos que ha recogido CSIF, en la provincia de Ávila unos 60 profesionales han conseguido plaza fija en los procesos de estabilización y otros 40 o 50 han accedido mediante ofertas públicas de empleo.

"A lo que deben sumarse jubilaciones producidas durante este periodo. Todos ellos aparecen equivocadamente en la bolsa", han asegurado.

Esta situación, según han puntualizado, también se produce en otras áreas de salud como El Bierzo, donde siguen figurando en los listados personas con plaza fija, 179 por estabilización y 19 mediante oferta de empleo público.

Destacan a su vez Soria (86), Zamora (94), Salamanca (179) y Valladolid (250). Por eso, CSIF ha considerado que estas cifras suponen un "importante desfase entre la realidad actual de las plantillas y los listados de la bolsa de empleo publicados por la Administración".

"La importante demora ha impedido disponer de una herramienta de contratación actualizada y eficaz, generando perjuicios tanto para los profesionales que esperan una oportunidad laboral como para los centros sanitarios que necesitan cubrir sus necesidades asistenciales con rapidez y garantías", han añadido.

Por todo ello, CSIF reclama una revisión exhaustiva de los listados publicados para hallar "posibles errores derivados de la permanencia en bolsa de personas que ya han adquirido la condición de personal fijo, así como la adopción de medidas que permitan actualizaciones periódicas y ágiles de las bolsas de empleo".

Exigen, a su vez, a Sacyl y a la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional que lleven a cabo una modernización "real" de la gestión de recursos humanos, garantizando "procesos transparentes, ágiles y ajustados a la realidad de los profesionales sanitarios" de la Comunidad.

"Los trabajadores de la sanidad pública no pueden seguir soportando retrasos de más de tres años en procedimientos esenciales para su desarrollo profesional y para el correcto funcionamiento del sistema sanitario", han zanjado.