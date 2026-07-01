Castilla y León actualizará las reglas del sector del juego: “Nos preocupa el de los menores en Internet, no el presencial”

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, mantiene una reunión con los representantes del sector del juego privado presencial en Castilla y León. Rubén Cacho / ICAL .

La Junta de Castilla y León iniciará durante el segundo semestre de este año la actualización de los cinco reglamentos que regulan el juego privado presencial en la Comunidad.

Se trata de una reforma que irá acompañada de la puesta en marcha de la Estrategia de Juego Responsable de Castilla y León, prevista en la Ley del Juego.

Así lo ha anunciado este miércoles el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, tras mantener una reunión con representantes de los subsectores de casinos, bingos, salones de juego, apuestas y máquinas recreativas, con quienes abordó tanto la modernización de la normativa como la simplificación administrativa y la adaptación del sector a las nuevas tecnologías.

El consejero ha defendido que la política de la Junta seguirá sustentándose sobre dos pilares.

"Máxima protección de consumidores y usuarios y, en segundo lugar, seguridad jurídica al sector empresarial", ha afirmado González Gago, quien subraya que el objetivo pasa por mantener un juego "seguro, social y bien controlado".

El sector del juego presencial genera en Castilla y León alrededor de 2.000 empleos directos y aporta unos 60 millones de euros anuales en ingresos tributarios para las arcas autonómicas.

Normas con hasta dos décadas de antigüedad

La revisión afectará a los cinco decretos que regulan de forma específica los distintos subsectores del juego presencial, aprobados entre 2005 y 2014.

Para el consejero, el paso del tiempo hace necesaria una actualización que incorpore tanto la evolución tecnológica como los cambios sociales producidos en los últimos años.

"La sociedad de hace 15 o 20 años no es la misma que la actual y las nuevas tecnologías también han transformado este ámbito", señaló.

Durante los próximos meses, la Junta abrirá un proceso de diálogo con las asociaciones empresariales para incorporar mejoras técnicas y organizativas.

Entre los aspectos susceptibles de modificación figuran la incorporación de nuevas tecnologías, la evolución de las máquinas recreativas —que han pasado de ofrecer un único juego a disponer de hasta diez modalidades distintas— o la implantación de sistemas tecnológicos que ya funcionan en otras comunidades autónomas.

Paralelamente, el Ejecutivo autonómico impulsará la Estrategia de Juego Responsable de Castilla y León, que será elaborada por la Comisión Técnica de Coordinación del Juego Responsable.

En este caso integrada por administraciones públicas, asociaciones de consumidores, entidades especializadas en ludopatía y representantes del sector empresarial.

El documento servirá para coordinar las políticas de prevención, sensibilización y protección, especialmente dirigidas a menores y colectivos vulnerables.

A ello se sumará la digitalización de los procedimientos administrativos mediante la teletramitación de autorizaciones y permisos, con el objetivo de reducir la carga burocrática entre la Administración y las empresas.

"Hay un importante tránsito documental entre la Administración y el sector y queremos simplificarlo al máximo", explicó González Gago.

"El juego de menores preocupa en Internet, no en el presencial"

El consejero también diferenció claramente entre el juego presencial, competencia de la Junta, y el juego online, cuya regulación corresponde al Estado.

"Nos preocupa el juego de menores en internet, vía móvil o tablet, pero no constituye una problemática especial en el juego presencial de Castilla y León, donde las empresas están cumpliendo", aseguró.

Asimismo, confirmó que continuarán las inspecciones que desarrolla la Policía Nacional en virtud del convenio con el Ministerio del Interior y destacó el elevado grado de cumplimiento del sector.

"A un 99%, las personas más cumplidoras de la actividad empresarial son las del sector del juego", afirmó.

El sector reclama adaptar la normativa a la inteligencia artificial

Los representantes empresariales respaldaron la reforma planteada por la Junta y coincidieron en la necesidad de modernizar una normativa que consideran desfasada.

El representante de los casinos de Castilla y León, Javier García, agradeció la disposición del Ejecutivo autonómico para mantener un diálogo permanente con un sector "fuertemente intervenido administrativamente" y defendió que la interlocución con la Administración resulta "absolutamente fundamental" para proteger a los colectivos vulnerables y garantizar la evolución de la actividad.

A su juicio en declaraciones a Ical, la futura reforma deberá incorporar herramientas que ya forman parte del funcionamiento cotidiano de las empresas.

"Todo eso o está regulado en los decretos o, lógicamente, no se puede implantar", señaló en referencia a tecnologías como la inteligencia artificial, la identificación biométrica o la firma electrónica.

En el caso de los casinos, avanzó que trasladarán propuestas relacionadas con la organización interna de los establecimientos, la mejora de algunos productos y determinados aspectos sobre horarios.