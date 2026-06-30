Vuelven los trenes playeros: así puedes ir desde ciudades de Castilla y León a diferentes playas del norte en el día

Renfe recupera desde este 1 de julio los Trenes Playeros que conectan varias ciudades de Castilla y León con algunos de los principales destinos costeros del norte de España durante los meses de julio y agosto.

El servicio permite viajar por la mañana y regresar a última hora de la tarde, una fórmula pensada para realizar una escapada de un solo día y aprovechar al máximo el tiempo en la costa.

Los billetes para los Trenes Playeros ya pueden adquirirse a través de los canales habituales de Renfe, incluyendo su página web, la aplicación móvil, las taquillas y las máquinas de autoventa.

¿Qué Trenes Playeros salen desde Castilla y León?

Este verano estarán disponibles tres conexiones:

León – Gijón , con servicio diario.

, con servicio diario. Valladolid – Palencia – Santander , los sábados, domingos y festivos.

, los sábados, domingos y festivos. Miranda de Ebro – San Sebastián, todos los días.

El Tren Playero entre León y Gijón sale cada día a las 9:16 horas, aunque los fines de semana la salida se retrasa hasta las 9:27. La llegada a Gijón está prevista poco después del mediodía, permitiendo disfrutar de varias horas en la playa antes del regreso, que parte a las 20:25 horas.

Una de las ventajas de esta conexión es que la estación de Gijón se encuentra muy próxima a la playa de Poniente y permite acceder fácilmente también a los arenales de San Lorenzo y El Arbeyal.

Valladolid y Palencia recuperan la conexión con Santander

Los viajeros de Valladolid y Palencia podrán desplazarse a Santander durante los fines de semana y festivos del verano.

El tren parte de Valladolid a las 7:45 horas, hace parada en Palencia a las 8:22 y llega a Santander a las 11:28 horas. El regreso comienza a las 20:20 horas, llegando a Valladolid poco antes de la medianoche.

No obstante, este recorrido estará condicionado por las obras que Adif desarrolla en la infraestructura ferroviaria.

Durante varios fines de semana de julio y agosto algunos trayectos se realizarán por carretera mediante un servicio alternativo.

Miranda de Ebro tendrá conexión diaria con San Sebastián

Desde Miranda de Ebro también será posible viajar todos los días hasta San Sebastián.

El tren sale a las 8:13 horas y llega a la capital guipuzcoana a las 10:48, mientras que el viaje de vuelta parte a las 20:33 horas.

La cercanía de la estación a las playas de La Concha y Zurriola facilita realizar la visita sin necesidad de largos desplazamientos urbanos.

Al igual que ocurre en la línea de Santander, este servicio también sufrirá modificaciones por las obras ferroviarias, con varios tramos que serán cubiertos por carretera en diferentes fechas de julio y agosto.