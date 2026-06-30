Castilla y León ve "positiva" la posible suspensión de la regularización de migrantes que plantea el Supremo

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha considerado "positiva" la posibilidad de que el Tribunal Supremo plantee la suspensión del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes promovido por el Gobierno y eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que determine si la medida es compatible con el derecho comunitario.

El Alto Tribunal ha abierto la vía para consultar al tribunal europeo ante las dudas sobre si el real decreto que regula este proceso extraordinario de regularización, al que aspiran acogerse alrededor de un millón de personas, podría entrar en colisión con la normativa de la Unión Europea.

Antes de adoptar una decisión, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dado traslado a las partes para que se pronuncien sobre la conveniencia de elevar dicha cuestión al TJUE.

Preguntado por esta decisión, González Gago aseguró que ya había advertido públicamente de las dudas jurídicas que, a su juicio, planteaba el proceso de regularización respecto al cumplimiento de la normativa europea.

"Ayer mismo, con ocasión de unas declaraciones públicas, ya manifesté que el proceso de regularización se veía afectado precisamente en uno de sus ámbitos o críticas jurídicas a lo que es la normativa y exigencias de los acuerdos de la Unión Europea", señaló.

El consejero explicó que, por las informaciones conocidas hasta el momento, el Tribunal Supremo estudia la posibilidad de suspender el procedimiento mientras solicita el pronunciamiento del tribunal europeo.

"Parece que por las noticias que van surgiendo el Tribunal Supremo va a plantear esa posibilidad de acordar la suspensión del proceso y elevarlo a Europa", afirmó.

No obstante, precisó que la Junta de Castilla y León aún no ha recibido ninguna comunicación oficial por parte del Alto Tribunal.

"Formalmente nosotros no tenemos constancia de esa comunicación o de esa audiencia que nos pueda realizar el Tribunal Supremo respecto a la conveniencia de paralización, cosa que creemos que sí que es positiva que se acuerde dado esas dudas que se plantean en todo el proceso de regularización", indicó.

El Tribunal Supremo ha dado este paso en el marco de los recursos presentados por las comunidades autónomas de Comunidad Valenciana y Aragón contra diversos aspectos del real decreto aprobado por el Gobierno para desarrollar esta regularización extraordinaria.

Durante la comparecencia, el consejero fue preguntado también por si Castilla y León llegó a recurrir la norma, tema que selló con un “estamos en ello”.