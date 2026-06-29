El sector pirotécnico, contra las restricciones por los incendios: “Es un duro golpe y las empresas están asfixiadas”

Las cancelaciones de espectáculos pirotécnicos que se están produciendo en las últimas semanas en Castilla y León a causa de las altas temperaturas y del elevado riesgo de incendios han provocado la reacción del sector.

En este caso, denuncian importantes pérdidas económicas y cuestionan el criterio con el que se están adoptando algunas prohibiciones.

La Asociación Española de la Pirotecnia (AEPIRO) asegura que tanto la Junta de Castilla y León como otras comunidades autónomas y numerosos ayuntamientos están aplicando restricciones que, según sostiene, "no responden a un criterio técnico y carecen de cobertura jurídica" cuando afectan a espectáculos previstos en cascos urbanos o en terrenos agrícolas alejados de masas forestales.

La organización afirma que existe una interpretación extensiva del artículo 48 de la Ley de Montes que está derivando en la suspensión de espectáculos que, a su juicio, no deberían verse afectados por la normativa forestal.

En este sentido, recuerda que la propia ley excluye de su ámbito de aplicación el suelo urbano consolidado y los terrenos agrícolas.

"Pretender que las restricciones forestales por altas temperaturas se apliquen de forma automática dentro de un casco urbano constituye un exceso normativo que desborda el marco legal", sostiene AEPIRO.

Además reclama que las administraciones apliquen la legislación "en sus términos reales y no de forma selectiva".

Un impacto económico

La asociación advierte de que las cancelaciones llegan precisamente cuando comienza la temporada alta para el sector, coincidiendo con las fiestas patronales de numerosos municipios de Castilla y León.

Según explica, la incertidumbre sobre posibles prohibiciones de última hora está provocando que muchos ayuntamientos y comisiones de fiestas opten directamente por no contratar espectáculos pirotécnicos, una situación que, asegura, supone "un duro golpe para un sector estratégico en las economías locales".

"La parálisis del mercado vacía de forma injustificada las agendas de las empresas para los meses de julio, agosto y septiembre", afirma AEPIRO.

También alerta de que muchas compañías afrontan una situación de "asfixia económica" por decisiones que considera alejadas del riesgo real.

El sector pide diferenciar entre monte y suelo urbano

AEPIRO insiste en que las empresas son las primeras interesadas en preservar el medio natural y recuerda que suspenden automáticamente cualquier disparo programado cuando debe realizarse en zonas forestales o en su área de influencia y el riesgo de incendio es muy alto o extremo.

Sin embargo, reclama que esa misma diferenciación se aplique cuando los espectáculos están previstos en plazas, cascos urbanos o espacios agrícolas legalmente habilitados.

"No discutimos las prohibiciones en el monte, pero sí pedimos que se respete la normalidad en el suelo urbano y agrícola", señala la asociación.

Además insta a las administraciones autonómicas y locales a "abandonar los vetos preventivos", unificar criterios técnicos y trabajar conjuntamente para compatibilizar la seguridad frente a los incendios con la celebración de las fiestas populares.

El sector reclama ahora que las restricciones se adopten atendiendo al riesgo real de cada emplazamiento y no mediante prohibiciones generalizadas.