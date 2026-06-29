La Junta aprueba la nueva estructura de las 10 consejerías y vicepresidencias para lograr un "impulso decidido"

La Junta de Castilla y León ha aprobado, en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, los decretos que regulan la nueva estructura orgánica del Ejecutivo autonómico.

Es decir, los cambios que habrá en las consejerías debido a las modificaciones de nombres y de competencias que se han producido tras la formación del gobierno entre PP y Vox.

Según han informado fuentes del Gobierno de la Comunidad, el nuevo organigrama se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y entrará en vigor de manera oficial el próximo jueves, 2 de julio.

Desde el Ejecutivo autonómico se subraya que esta transformación estructural está diseñada estratégicamente para proporcionar un "impulso decidido" a la Comunidad.

Los objetivos fundamentales declarados por la Junta se centran en incrementar la calidad de los servicios públicos y consolidar una atención de máxima cercanía y proximidad hacia los ciudadanos.

Asimismo, la Junta recuerda que esta remodelación responde estrictamente a los compromisos políticos alcanzados en el pacto de gobierno suscrito a comienzos del mes de junio por el Partido Popular (PP) y Vox, las dos formaciones que sustentan el Ejecutivo de la Comunidad.

Como eje vertebrador de esta reforma, se potencia la creación de nuevos centros directivos especializados en materias de vanguardia y necesidades emergentes.

Destacan, entre otros, la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, la de Bienestar Educativo, la de Administración Digital e Inteligencia Artificial, y la Dirección General de Desregulación, al frente de una consejería de nueva creación.

Además, el modelo arquitectónico del Gobierno incorpora dos vicepresidencias que contarán con centros directivos propios para dotarlas de soporte técnico y político autónomo, buscando optimizar la coordinación general de la acción de gobierno.

A continuación, se desgrana de forma pormenorizada la organización interna y las principales novedades que presentará cada una de las consejerías de la Junta de Castilla y León a partir del 2 de julio:

Consejería de la Presidencia y estructura del Presidente

Dentro del área de control directo de la Presidencia de la Junta se mantienen estables como centros de apoyo el Gabinete del Presidente, la Dirección de Análisis y Planificación, y la Dirección de Comunicación.

La principal novedad estriba en la integración en esta estructura de los órganos que dependerán funcionalmente de la Vicepresidencia Segunda. Debido al carácter transversal de este órgano, se le asignan competencias estratégicas de alto impacto social mediante la creación y adscripción de los siguientes centros:

Creación de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo.

Creación del Comisionado para la Despoblación y la Ordenación del Territorio.

Adscripción de la Agencia de Protección Civil y Emergencias.

Adscripción de la Dirección General de la Mujer e Igualdad de Oportunidades.

Por otra parte, los órganos directivos centrales que quedan bajo la dependencia orgánica y funcional de la propia Consejería de la Presidencia son: la Viceconsejería de Administraciones Públicas, Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano; la Secretaría General; la Dirección de los Servicios Jurídicos; la Dirección de Administración Local; la Dirección de Relaciones Institucionales y Acción Exterior; la Dirección de la Función Pública; y la Dirección General de Transparencia, Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios.

En términos de eficiencia, destaca la fusión de anteriores direcciones generales. Las áreas de Transparencia y de Atención al Ciudadano se unifican en un solo centro directivo, del mismo modo que se fusionan las competencias de Acción Exterior y Relaciones Institucionales para racionalizar el gasto y mejorar el funcionamiento administrativo.

Finalmente, esta Consejería asumirá de forma oficial la organización de los actos del Día de la Comunidad, así como la gestión de los Premios Castilla y León y otras distinciones de la Junta. Es decir, que la Fundación Castilla y León queda en seria duda.

Consejería de Economía y Hacienda

Este departamento conserva su núcleo estructural clásico orientado a la gestión económica y fiscal de la Comunidad. Sus centros directivos centrales serán la Secretaría General, la Viceconsejería de Economía y Competitividad, la Intervención General de la Administración, la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica.

También la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, y la Dirección General de Política Económica y Competitividad.

El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), entidad de derecho privado clave para el tejido corporativo de la región, continuará adscrito formalmente a esta Consejería a través de la Viceconsejería de Economía y Competitividad.

Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio

Este departamento adopta una denominación más amplia y redefine sus prioridades bajo la siguiente estructura: Viceconsejería de Dinamización Industrial y Laboral; Secretaría General; Dirección de Universidades e Investigación; Dirección General de Industria; Dirección General de Comercio y Consumo; Dirección General de Economía Social y Autónomos; y la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales.

Asimismo, mantiene la adscripción del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL), la Junta Arbitral de Consumo y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario (ACSUCYL).

La gran novedad de esta Consejería es la incorporación de la Dirección de Universidades e Investigación, que asume las riendas de la ordenación, programación y ejecución del sistema universitario, así como los planes de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i).

Este órgano liderará el diseño del modelo de financiación de las universidades públicas, la ordenación de sus costes de personal y las inversiones en infraestructuras.

De igual modo, tendrá la misión prioritaria de conectar la transferencia de conocimiento universitario con el sector empresarial para favorecer la retención, atracción y retorno del talento joven a la Comunidad.

Asimismo, la Consejería mantendrá un papel protagonista en el diálogo social con sindicatos y patronales, la interlocución con los autónomos, las políticas activas de empleo (a través del ECyL) y la gestión de la Fundación para el Anclaje Empresarial. También conserva sus funciones tradicionales de policía industrial, inspección técnica de vehículos (ITV), control de vehículos históricos, tutela de las Cámaras de Comercio y fomento de la economía social y de la seguridad laboral.

Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales

Adscrita por completo a la Vicepresidencia Primera, esta nueva consejería nace con el objetivo explícito de unificar las políticas de simplificación administrativa junto a la atención de los colectivos sociales y la juventud. Su cúpula se articula mediante la Dirección de Coordinación Institucional y la Dirección de Estudios, destinadas al soporte político, estratégico e informativo del Vicepresidente Primero.

A nivel ejecutivo, el departamento cuenta con una Viceconsejería de Familia y Ayudas Sociales, una Secretaría General y cinco centros directivos de rango general:

Dirección General de Desregulación: Encargada en exclusiva de la simplificación administrativa, la reducción de trabas burocráticas y la modernización de los procesos normativos para dotar de mayor agilidad a la relación entre la Administración y el ciudadano.

Dirección General de Familia: Concentrará de forma monográfica el soporte a la natalidad, las políticas de conciliación familiar, la mediación, la protección de menores, los procesos de adopción y acogimiento, y los planes preventivos de la pobreza infantil.

Dirección General de Juventud: Dirigida al impulso de la emancipación, el empleo joven, el ocio y tiempo libre, además de la gestión e inspección de instalaciones juveniles de la Comunidad.

Dirección General de Ayudas Sociales: Coordinará la integración social de colectivos vulnerables, las políticas de inmigración, la cooperación internacional al desarrollo y el trabajo conjunto con el Tercer Sector y el voluntariado.

Comisionado para las Adicciones: Con rango de dirección general, mantiene la coordinación integral de la red de asistencia, prevención e integración social de personas con adicciones.

Consejería de Medio Ambiente y Energía

Este departamento integra bajo un mismo paraguas de sostenibilidad ambiental las competencias energéticas e industriales básicas. Su estructura contará con la Viceconsejería de Medio Ambiente y Energía, la Secretaría General, y las direcciones generales de Patrimonio Natural y Política Forestal; Infraestructuras y Economía Circular; y Energía y Minas.

Como gran novedad institucional, esta Consejería asume plenamente las competencias de energía y minas, lo que incluye la adscripción del Ente Público Regional de la Energía (EREN), que hasta este momento dependía del área de Economía y Hacienda.

Otra de las novedades de mayor relieve es la puesta en marcha de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, un centro directivo específico concebido para profesionalizar, dirigir y coordinar con exclusividad el operativo de lucha contra el fuego en el territorio forestal.

Además de esta prioridad, la Consejería gestionará el patrimonio natural, los montes de utilidad pública, los aprovechamientos madereros, las infraestructuras de desarrollo rural forestal, la red de áreas naturales protegidas, el ciclo integral del agua (abastecimiento y depuración) y las políticas de economía circular y gestión de residuos.

Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial

Con un enfoque claramente adaptado a las necesidades tecnológicas contemporáneas, el departamento se organiza en una Secretaría General, la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, la Dirección General de Transportes y Logística, y la figura del Delegado para el Corredor Atlántico y redes complementarias.

La gran innovación organizativa radica en la creación de la Viceconsejería de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, bajo cuya coordinación funcionarán la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información y la nueva Dirección General de Administración Digital e Inteligencia Artificial.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental

Este departamento, dirigido por Vox, experimenta una reconfiguración de calado al unificar en una sola macroárea de gestión integral las materias agrarias, agroalimentarias y de sostenibilidad ambiental del medio rural.

Su organigrama contará con una Secretaría General, el Instituto Tecnológico Agrario (ITACyL) como brazo de innovación y modernización del campo, y un conjunto de direcciones generales especializadas: Producción Agrícola y Ganadera; Industria y Cadena Agroalimentarias; Desarrollo Rural; y Política Agraria Comunitaria (PAC).

Como novedad de gran trascendencia para el sector rural, se crea la Viceconsejería de Política Agraria Comunitaria y Medio Rural. Este órgano nace para coordinar de forma transversal la gestión de las ayudas europeas de la PAC con el desarrollo de las zonas rurales y las políticas del medio natural.

Asimismo, como novedad competencial, la Consejería pasa a absorber todas las competencias relativas a caza, pesca, flora y fauna, y la prevención y evaluación ambiental, que se desgajan de sus antiguos departamentos y se integran con la creación de la Dirección General de Caza, Pesca y del Medio Rural y la Dirección General de Política Ambiental.

Esta unificación competencial busca eliminar duplicidades y ofrecer una gestión ágil y unificada de los recursos naturales y las actividades tradicionales del campo de Castilla y León.

Consejería de Sanidad y Bienestar Social

Es una de las reformas más profundas e importantes aprobadas por la Junta, destinada a afrontar de manera unificada los retos sociosanitarios derivados del progresivo envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad de las enfermedades y las situaciones de dependencia.

El departamento fusiona las competencias de la antigua Consejería de Sanidad con las áreas de atención social a personas mayores, discapacidad y dependencia. Para liderar estos dos grandes pilares, la Consejería contará con dos ramas ejecutivas: la Viceconsejería de Sanidad (que gestionará la Gerencia Regional de Salud) y la Viceconsejería de Bienestar Social (al frente de la Gerencia de Servicios Sociales), coordinadas transversalmente por la Secretaría General.

La Gerencia Regional de Salud (Sacyl) experimenta una reestructuración interna de gran calado orientada a agilizar la transformación digital y humanizar la atención al paciente:

La antigua Dirección General de Asistencia Sanitaria y Humanización se desdobla en dos: la Dirección General de Asistencia Sanitaria (centrada estrictamente en la gestión de la cartera de servicios y la coordinación entre hospitales y centros de salud) y la Dirección General de Cuidados y Humanización , que actuará como el nexo definitivo entre el sistema médico y el social.

(centrada estrictamente en la gestión de la cartera de servicios y la coordinación entre hospitales y centros de salud) y la , que actuará como el nexo definitivo entre el sistema médico y el social. Se crea la Dirección General de Salud Digital e Infraestructuras Sanitarias para centralizar la modernización de los centros, los equipamientos tecnológicos y la aplicación de la inteligencia artificial a los diagnósticos y la salud pública.

para centralizar la modernización de los centros, los equipamientos tecnológicos y la aplicación de la inteligencia artificial a los diagnósticos y la salud pública. Se crea la Dirección General de Calidad, Evaluación e Inspección Sanitaria para velar por la seguridad del paciente y medir los resultados asistenciales.

para velar por la seguridad del paciente y medir los resultados asistenciales. Se mantienen con rango prioritario la Dirección General de Salud Pública y la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional, esta última clave para captar y fidelizar el talento médico y de enfermería en la Comunidad.

Por su parte, la Gerencia de Servicios Sociales redefine por completo su estructura y se orienta a consolidar el modelo de dependencia de Castilla y León centrado en el proyecto de vida de cada individuo.

Para ello, se desdobla su principal dirección general en dos centros independientes: la Dirección General de Personas Mayores y Personas con Discapacidad, orientada a fomentar la autonomía y participación activa de estos colectivos, y la Dirección General de Atención a la Dependencia, llamada a liderar la gestión económica y asistencial de los ciudadanos con necesidades de apoyo continuo en el entorno comunitario.

Consejería de Educación

La nueva organización interna del departamento educativo de la Junta se simplifica en siete órganos de control central: una Secretaría General y seis direcciones generales.

La novedad más sobresaliente radica en la puesta en marcha de la Dirección General de Bienestar Educativo.

Este centro de nueva creación asume y unifica competencias que anteriormente se encontraban dispersas entre la Dirección General de Planificación, Ordenación y Equidad Educativa y la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado.

Su finalidad principal será vigilar y potenciar el clima de convivencia, salud emocional y equidad dentro de las aulas.

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte

En contraste con las intensas variaciones experimentadas por otros departamentos del Ejecutivo, esta Consejería, dirigida por Vox, es la que presenta una mayor continuidad, manteniendo intactos todos los órganos directivos centrales existentes en la etapa anterior, incluida la Viceconsejería de Acción Cultural.

Asimismo, se reafirma la vinculación formal de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León a este departamento administrativo.