Juan Ramón Alonso se presenta a las elecciones de Asaja: desafía a Pedro Barato para acabar con 40 años de liderazgo

El presidente de ASAJA Valladolid, Juan Ramón Alonso, encabezará una candidatura alternativa a la de Pedro Barato en las elecciones nacionales de ASAJA que se celebrarán el próximo 30 de junio.

Lo hace con el objetivo de abrir una nueva etapa en la organización y poner fin a más de cuatro décadas de liderazgo ininterrumpido del actual presidente.

La iniciativa cuenta con el respaldo de las organizaciones provinciales de ASAJA Valladolid, Burgos, Ávila y Badajoz, cuyos responsables consideran que ha llegado el momento de acometer una profunda renovación de la principal organización profesional agraria del país.

La candidatura sostiene que nace como una alternativa al continuismo y no como un relevo de nombres.

"No nos presentamos para un intercambio de sillas, sino como un paso adelante transitorio e instrumental que permita devolver la voz a los socios y abrir una nueva etapa para ASAJA", señalan sus promotores.

En este sentido, explican que, si obtienen el respaldo suficiente de las organizaciones provinciales, su primer compromiso será convocar un Congreso Refundacional en un plazo inferior a seis meses.

En ese foro se debatirán las líneas estratégicas que, a juicio de los impulsores de la candidatura, deben marcar el futuro de la organización y responder a los nuevos desafíos que afrontan agricultores y ganaderos.

Tras ese proceso, la candidatura propone celebrar una Asamblea General Extraordinaria en la que se renueven completamente todos los órganos de dirección. "Queremos que entren nuevas personas, con ideas diferentes, gente joven y con ganas de cambiar las cosas", defienden.

Alonso es el marido de Irene Carvajal, teniente alcalde del Ayuntamiento de Valladolid bajo la formación

Críticas al proceso electoral

Los promotores de la candidatura también cuestionan la convocatoria de las elecciones, al considerar que se ha realizado "por la vía de urgencia y sin causa justificada", con el propósito de dificultar la articulación de una alternativa.

Pese a ello, aseguran que varias organizaciones provinciales y numerosos socios han decidido dar el paso para promover "un modelo sindical más reivindicativo y más cercano a los intereses reales de agricultores y ganaderos".

Los impulsores destacan además la "generosidad" de Juan Ramón Alonso al asumir el liderazgo de una candidatura que cuenta con el respaldo del presidente de ASAJA Badajoz, Juan Metidieri, y del presidente de ASAJA Burgos, David Martínez, entre otros responsables provinciales.

"Hace falta una profunda renovación"

Desde la candidatura consideran que la organización necesita "nuevos aires, nuevas ideas y gente joven" para afrontar los retos del sector agrario.

Pedro Barato preside ASAJA desde 1990 y, de resultar reelegido, superaría los 40 años al frente de la organización nacional. Para los impulsores de la candidatura alternativa, ese largo periodo de permanencia hace necesaria una renovación.

"Hay una corriente cada vez más amplia dentro de ASAJA que apuesta por nuevas caras y por dirigentes más cercanos a los problemas reales del campo español", afirman, convencidos de que la organización necesita "un impulso renovador que devuelva el protagonismo a los agricultores y ganaderos y prepare a ASAJA para los desafíos del futuro".