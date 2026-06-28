Miriam Andrés pide autocrítica y ve "mucho silencio" en el PSOE mientras Carlos Martínez agradece a ZP el "éxito electoral"

La delegación del PSOE de Castilla y León exhibió este sábado dos tonos muy distintos en el Comité Federal del partido.

Por un lado, la alcaldesa de Palencia y secretaria provincial socialista, Miriam Andrés, reclamó "reflexión" y "autocrítica" sobre la situación que atraviesa la formación.

Por otro, el secretario autonómico, Carlos Martínez, optó por poner en valor el resultado electoral del PSOE en Castilla y León y agradeció al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero su implicación en la campaña.

El contraste fue evidente en el máximo órgano socialista entre congresos, celebrado en un momento especialmente delicado para el partido por los casos de corrupción que han golpeado a la organización y por el debate interno sobre el rumbo político de la formación.

Andrés, que ya en el Comité Federal de julio de 2025 fue crítica con la gestión de la dirección socialista, volvió a elevar la voz para pedir que el PSOE abra una reflexión profunda sobre su proyecto y sobre la forma en la que está leyendo el mensaje de las urnas.

"El rey va desnudo"

En su intervención, según declaraciones recogidas por Ical, la regidora palentina aseguró que percibe "mucho silencio" sobre el rumbo del partido en los últimos tiempos y recurrió a una metáfora especialmente gráfica: "El rey va desnudo".

La alcaldesa de Palencia precisó que no lo decía en referencia al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sino al propio partido.

A su juicio, solo una parte de la dirección y del Comité Federal parece seguir viendo la "tela mágica", mientras fuera de ese marco hay cuadros medios y militantes que reclaman ser escuchados.

Frente a ese diagnóstico, Carlos Martínez intervino en otra clave.

El secretario general del PSOE de Castilla y León quiso agradecer a José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por varios delitos por la Audiencia Nacional, su papel en la campaña autonómica y le atribuyó parte del "éxito electoral" cosechado por los socialistas en la Comunidad.

Miriam Andrés, sin embargo, insistió en que el PSOE debe detenerse a analizar sus últimos resultados. Recordó que, de las últimas cuatro elecciones autonómicas, el partido no ha salido "bien parado en tres", una lectura que, a su juicio, obliga a tomar nota y a revisar decisiones.

En ese sentido, la alcaldesa de Palencia se refirió expresamente a las elecciones de Castilla y León del pasado 15 de marzo. Según su análisis, los ciudadanos valoraron el "arraigo" y la "identidad" territorial de los candidatos, un mensaje que pidió tener en cuenta ante futuras designaciones.

"Si estamos a tiempo todavía debemos tenerlo en cuenta a la hora de lanzar un candidato para alguna comunidad", trasladó ante la posibilidad de que Ferraz pueda apostar por algún ministro como cabeza de cartel en próximos procesos autonómicos.

Su intervención coincidió en buena medida con las posiciones expresadas por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, una de las voces más críticas con la dirección federal en el actual momento político.

La secretaria provincial del PSOE de Palencia también aludió a los casos de corrupción que han afectado al partido en los últimos tiempos, entre ellos los relacionados con los exsecretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

"Podemos hacer más", sostuvo Andrés, que pidió a la dirección actuar con "más rapidez" y "más contundencia" ante cualquier sombra de corrupción que afecte a las siglas socialistas.

La alcaldesa remarcó su "lealtad" al PSOE, pero advirtió de que esa lealtad no debe confundirse con silencio. En su opinión, el partido no puede limitarse a escuchar únicamente a las voces críticas más visibles ni tampoco a quienes se dedican a felicitar a Pedro Sánchez.

Andrés defendió que existen cuadros medios dentro de la organización que también deben ser tenidos en cuenta y que pueden aportar una visión más pegada al territorio y a la realidad de los municipios.

La regidora aprovechó además su intervención para pedir al presidente del Gobierno que las próximas elecciones generales no coincidan con las municipales.

No lo planteó, según explicó, por un cálculo sobre si esa coincidencia puede sumar o restar votos, sino porque los alcaldes, regidores y candidatos municipales tienen derecho a que la campaña hable de su gestión, de sus proyectos y de sus propuestas.

A su juicio, una convocatoria simultánea con las generales podría desplazar el foco hacia asuntos nacionales y "enfangar" una campaña que debería centrarse en los municipios.

Cuatro intervenciones de Castilla y León

La delegación del PSOE de Castilla y León protagonizó cuatro intervenciones durante el Comité Federal.

Además de Miriam Andrés y Carlos Martínez, tomó la palabra el secretario provincial del PSOE de León, Javier Cendón, que respaldó la gestión de la dirección nacional del partido y aseguró que los ciudadanos les piden en la calle que sigan adelante.

Cendón expresó además su apoyo a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en un momento de fuerte presión política y judicial sobre el entorno de Pedro Sánchez.

Por último, el senador abulense Jesús Caro, exsecretario provincial del PSOE en Ávila, reclamó más apoyo para su agrupación, una de las más numerosas de Castilla y León.

El Comité Federal dejó así dos lecturas muy diferentes dentro del socialismo castellano y leonés: la de Miriam Andrés, centrada en la autocrítica, la corrupción y la necesidad de escuchar más al territorio; y la de Carlos Martínez, que prefirió reivindicar el resultado del PSOE en la Comunidad y agradecer a Zapatero su papel en la campaña.