Martínez admite que la Operación Fuentona es “suficientemente grave” para “enturbiar” su gestión en Soria

El PSOE reúne al Comité Federal, máximo órgano entre congresos. El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, conversa con Emiliano García-Page Juan Lázaro ICAL

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha reconocido este sábado en Madrid que lo ocurrido en el Ayuntamiento de Soria en el marco de la Operación Fuentona es “suficientemente grave como para enturbiar la gestión” municipal.

Así lo ha señalado antes de participar en la reunión del Comité Federal del PSOE, donde ha admitido que la investigación abierta por una supuesta trama de corrupción en el Consistorio soriano “produce una desconfianza en la ciudadanía” y genera “preocupación” en el seno del partido autonómico.

“Esa desconfianza se traslada a través de los medios de comunicación a la propia ciudadanía y lógicamente surgen las dudas, y eso deteriora la democracia”, ha afirmado Martínez en declaraciones recogidas por Ical.

El líder socialista ha pedido, no obstante, dejar actuar al Estado de derecho y permitir que los poderes judiciales y policiales desarrollen su trabajo “con absoluto respeto”.

En este sentido, ha reclamado que los procedimientos abiertos se sigan “sin condenas anticipadas ni linchamientos previos”, algo que, a su juicio, sufren “en demasiadas ocasiones” los responsables públicos.

Martínez ha tratado además de acotar el alcance político de la investigación. “Lo digo muy claro, como he hecho durante toda esta semana: ni yo mismo ni el Ayuntamiento de Soria está inmerso en ningún tipo de causa, investigación ni acusación alguna”, ha subrayado.

Por ello, ha insistido en que la causa debe circunscribirse “a lo que es la realidad”: “La investigación de una persona, de una exconcejal del Ayuntamiento de Soria, que lógicamente tendrá que atenerse a las investigaciones policiales y judiciales”.

“Y luego, que la pague si la ha hecho, pero sin condenas previas”, ha remachado.

Defensa de Sánchez

En clave nacional, Carlos Martínez también se ha referido al calendario electoral y ha defendido que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, “se ha ganado el derecho de convocar elecciones generales cuando él lo crea conveniente”.

Hasta entonces, ha añadido, “lo importante es gobernar, seguir aprobando medidas legislativas y propuestas en beneficio de la gente”. “En ello debemos estar enfocados y este Gobierno lo tiene muy claro”, ha defendido.

Preguntado por la posibilidad de adelantar las elecciones generales a las municipales, Martínez ha asegurado entender el debate y la “incertidumbre” que podría generar esa coincidencia, aunque ha recordado las palabras del propio Sánchez para afirmar que “en ningún caso va a haber un superdomingo” electoral.

Sobre el efecto que podría tener un posible adelanto de las generales en las municipales, el líder autonómico de los socialistas ha recurrido a una frase de Alfredo Pérez Rubalcaba: “La marca te da, la marca te quita”.

“Yo he sido durante prácticamente veinte años alcalde de Soria y he tenido momentos en que el rebufo del partido te empujaba y otras veces en que la marca no aportaba tanto”, ha señalado.

Aun así, ha defendido que hay que confiar en que la ciudadanía “es capaz de valorar la gestión municipal” y sabe “qué se vota en cada momento”.

Críticas al PP y Vox

Martínez ha aprovechado también su intervención para cargar contra los gobiernos del Partido Popular y Vox, especialmente en Castilla y León.

Según ha advertido, la sociedad castellana y leonesa es “muy consciente de lo que supone un Gobierno de Partido Popular y Vox”, a los que ha acusado de “ignorar y despreciar la igualdad, recortar los derechos y las libertades, y no atender los problemas reales de la ciudadanía”.

A su juicio, ambos partidos se dedican a “inventarse prioridades nacionales” que demuestran que “no entienden el día a día de lo que sucede en la calle”.

Frente a ello, ha defendido que el PSOE es “una herramienta de transformación de la sociedad” y que “cada minuto” que los socialistas están en un Gobierno, “sea local o en la Administración General del Estado”, es “un minuto para poder ejecutar los avances en derechos y libertades a los que la sociedad aspira”.

En este contexto, ha asegurado que el compromiso de Pedro Sánchez pasa ahora por presentar unos Presupuestos Generales del Estado “en los próximos meses”.

Según Martínez, esas cuentas marcarán “un objetivo y un rumbo político definido y claro” para afrontar los problemas de la ciudadanía, con “una voz clara en Europa y en el ámbito internacional” y en defensa de “los derechos y libertades de la sociedad”.

“La alternativa está ahí: los insultos, el desprecio y la ignorancia de lo que es la realidad de un territorio, algo que en Castilla y León sabemos bien”, ha concluido.