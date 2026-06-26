Carlos Martínez dio 11 contratos a dedo a Biosfera, la empresa de la trama corrupta, cuando era alcalde de Soria

Biosfera Soria S.L., la empresa situada en el foco de la operación Fuentona desarrollada por la Policía Judicial de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Soria, acumula más de 351.000 euros en contratos públicos desde 2018, según los datos que constan en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Las adjudicaciones públicas proceden exclusivamente de dos clientes: el propio Ayuntamiento de Soria y la Fundación Patrimonio Natural, entidad pública sin ánimo de lucro, dependiente de la Junta de Castilla y León.

El grueso de esos contratos corresponde al Consistorio soriano durante los mandatos de Carlos Martínez, actual secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz socialista en las Cortes, cuya etapa municipal ha quedado ahora bajo la sombra política de una investigación judicial que ha sacudido el principal feudo socialista de la provincia. En concreto, entre 2018 y 2025, Biosfera Soria S.L. recibió adjudicaciones por importe de 251.000 euros del consistorio soriano.

Llama poderosamente la atención que 11 de estas adjudicaciones fueron otorgadas directamente por la Alcaldía de Soria, siendo alcalde Carlos Martínez, bajo la modalidad de contrato menor, es decir, de menos de 15.000 euros, lo que evita a la entidad contratante tener que acudir a un proceso de libre concurrencia y publicidad al que se presenten otras posibles empresas. En otras palabras, fueron adjudicados a dedo contratos por importe de 120.000 euros. El resto, otros 130.000 euros, fueron licitadas por la Junta de Gobierno ya sí mediante un proceso abierto y público de licitación.

La operación Fuentona ha colocado bajo la lupa la relación entre el Ayuntamiento de Soria y Biosfera Soria S.L., sociedad a la que estuvo vinculada en el pasado Yolanda Santos, concejala de Medio Ambiente, Comercio y Turismo, detenida junto a otras 6 personas en el marco de las diligencias.

Santos poseyó un 33% del capital de la empresa y ejerció como administradora solidaria antes de su entrada en el equipo de Gobierno municipal en 2019.

Las diligencias deberán aclarar si esa desvinculación formal fue suficiente para despejar cualquier posible incompatibilidad o si, por el contrario, la relación previa de la edil con la mercantil pudo comprometer la apariencia de neutralidad en las adjudicaciones realizadas desde el propio Ayuntamiento.

El rastro de contratos es amplio y se prolonga durante varios ejercicios.

Más de 250.000 euros del Ayuntamiento de Soria

La mayor parte de las adjudicaciones localizadas proceden del Ayuntamiento de Soria. En total, Biosfera Soria recibió 251.000 euros en contratos dependientes del Consistorio entre 2018 y 2025.

El contrato municipal de mayor importe corresponde al expediente adjudicado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soria para el servicio de realización de actividades en materia de educación ambiental y movilidad sostenible durante el año 2021. El importe ascendió a 61.983,47 euros.

Esa misma línea de trabajo se repitió años después. En agosto de 2025, la Junta de Gobierno volvió a adjudicar a Biosfera Soria el servicio para la realización de actividades en materia de educación ambiental y movilidad sostenible en 2025 por 32.588,18 euros.

La empresa también recibió encargos relacionados con actividades medioambientales destinadas a favorecer la conciliación. En junio de 2023, el Ayuntamiento adjudicó a Biosfera Soria el servicio de actividades medioambientales Arqueopeques y Valonsadero Aventura por 36.977,60 euros. Hasta aquí las adjudicaciones a través de la Junta de Gobierno.

Contratos menores, a dedo desde Alcaldía

A pesar de que Carlos Martínez asegura no tener conocimiento de irregularidades en la adjudicaciones de contratos a la empresa que fue propiedad de su concejala Yolanda Santos, lo cierto es que fue el órgano de contratación de la Alcaldía quien destinó directamente a esta empresa un total de 11 contratos, todos ellos menores, una modalidad con la que se evita que otras empresas presenten su oferta para la prestación del servicio.

En mayo de 2022, había recibido otro contrato para la prestación del servicio de actividades medioambientales durante los meses de junio, julio y agosto por 13.680 euros,

Valonsadero aparece igualmente en varios expedientes. En agosto de 2023, la Alcaldía del Ayuntamiento de Soria adjudicó a Biosfera la gestión y mantenimiento de varios equipamientos en el entorno de las márgenes del Duero y la Casa del Guarda de Valonsadero por 12.396,69 euros. En abril de 2022, la empresa había obtenido otro contrato similar por 13.223,14 euros.

Otro de los ámbitos recurrentes es la Lonja Soria, vinculada al Mercado Municipal y a la actividad micológica. En noviembre de 2018, Biosfera recibió 3.380 euros por la gestión de la Lonja Soria dentro de las instalaciones del Mercado Municipal. En octubre de 2019 obtuvo 7.062 euros por el servicio de Lonja Soria como Lonja Micológica.

La relación continuó en 2020 y 2021. En noviembre de 2020, la Alcaldía adjudicó a Biosfera un contrato menor de 8.500 euros para la gestión de la Lonja Soria como Lonja Micológica. En marzo de 2021 figuran dos adjudicaciones más relacionadas con esta instalación: una de 10.700 euros y otra de 14.000 euros. En marzo de 2022, la empresa recibió otros 7.650 euros por la gestión de la Lonja Soria dentro de las instalaciones del Mercado Municipal.

A estos expedientes se suma un contrato de abril de 2019 para el servicio de actividades en materia de educación ambiental, por 14.876,03 euros, y otro de septiembre de 2022 para la asistencia técnica en la organización de una serie de talleres o módulos formativos, por 14.900 euros.

En conjunto, los contratos dependientes del Ayuntamiento dibujan una relación sostenida en el tiempo en áreas muy concretas: educación ambiental, movilidad sostenible, Valonsadero, márgenes del Duero, actividades de conciliación, turismo micológico y gestión de la Lonja Soria.

Durante años, el Ayuntamiento socialista convirtió la sostenibilidad, el medio ambiente, la micología, el turismo de naturaleza y la puesta en valor del territorio en una de sus principales señas de identidad.

Por eso el caso ha colocado el foco sobre una actividad que no es ajena al modelo municipal defendido durante dos décadas, sino precisamente sobre una de sus banderas.

Otros 104.279 euros de la Fundación del Patrimonio Natural

El segundo bloque de contratos corresponde a la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León. En este caso, Biosfera Soria recibió dos adjudicaciones por un importe conjunto de 104.279,32 euros.

Ambas están relacionadas con el servicio de atención al público, información e interpretación para visitantes en el Aula Divulgativa del Bosque de El Amogable.

La primera fue adjudicada en febrero de 2023 por 28.707,30 euros. La segunda, a finales de 2023 y formalizada en enero de 2024 por 75.572,02 euros.

Estos contratos sitúan también a la Fundación del Patrimonio Natural entre los órganos de contratación de Biosfera Soria, aunque el principal foco político de la operación se concentra en las adjudicaciones realizadas por el Ayuntamiento de Soria durante la etapa de Carlos Martínez.

La Junta de Castilla y León ha defendido que sus contratos con Biosfera Soria fueron tramitados mediante procedimientos de concurrencia competitiva. Según la explicación ofrecida por el Ejecutivo autonómico, en uno de los expedientes la empresa fue la única licitadora presentada y, en el otro, obtuvo la mejor puntuación técnica y económica.

La sombra sobre la gestión de Carlos Martínez

La causa permanece bajo secreto de las actuaciones y todos los investigados conservan la presunción de inocencia. La existencia de contratos públicos, por sí sola, no acredita ninguna irregularidad. Será la autoridad judicial la que determine si hubo delitos, conflictos de intereses o incompatibilidades.

La operación Fuentona, bautizada con el nombre del manantial natural que da origen al río Abión, ha terminado poniendo bajo la lupa una red de contratos vinculados precisamente a ese relato verde y territorial.

Carlos Martínez no figura como investigado, pero los contratos ahora bajo escrutinio corresponden en buena parte a su etapa como alcalde. Y eso convierte el caso en un problema político de primer orden para el nuevo secretario general del PSOECyL.

El dirigente socialista quería estrenar legislatura como jefe de la oposición frente al PP y Vox en las Cortes de Castilla y León. Sin embargo, su primera gran crisis no ha llegado de Valladolid, sino de Soria. De la casa que gobernó durante casi veinte años y que ahora aparece atravesada por una investigación judicial que amenaza con erosionar su principal carta de presentación: la limpieza de su gestión municipal.