El PP se persona en la causa de Soria y presenta una querella para investigar el “chivatazo” a Martínez

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, ha comparecido este jueves en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces para anunciar “las acciones judiciales que el PP emprende en relación con la operación Fuentona”.

Todo tras el registro del pasado martes llevado a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Soria que se ha saldado con siete detenidos en el entorno del consistorio socialista.

La portavoz ha denunciado que “tras tres días de espera, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, no ha ofrecido ninguna explicación pública sobre lo ocurrido y ha optado por no comparecer en la rueda de prensa institucional posterior a la Junta de Portavoces”. García ha calificado esta decisión como una “falta de respeto a las instituciones”.

La portavoz ha resumido las tres fases protagonizadas por Martínez desde el martes. En primer lugar, declaró sentirse “tranquilo” pese al registro en el Ayuntamiento que él dirigió durante casi 20 años.

En segundo lugar, “reconoció públicamente haber tenido conocimiento el lunes de que la Guardia Civil iba a personarse el martes en el Consistorio, admitiendo así un chivatazo, aunque intentó minimizarlo alegando que le habían indicado que la actuación sería por un delito leve”, ha añadido García.

Y, en tercer lugar, ha añadido “una vez advertido de que ese reconocimiento podía constituir encubrimiento de un posible delito, rectificó la referencia temporal y trató de manipular sus propias declaraciones”, ha defendido la portavoz del PP.

“Cabe la sospecha de que el señor Martínez trató de manipular lo que ya había dicho y que se refería claramente a que tenía un chivatazo antes de que se produjese el registro”, ha afirmado García.

Ha concretado las tres preguntas que permanecen sin respuesta. “Qué sabía Martínez sobre la presunta actividad delictiva de su concejala de confianza, quien lleva en el equipo de gobierno desde 2019, y sobre las posibles tramas que apuntarían a otros ayuntamientos socialistas de la provincia e incluso al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico; cuándo y de quién recibió el aviso del registro; y, la más grave de todas, si utilizó esa información privilegiada para proteger a sus personas de confianza en el Ayuntamiento de Soria”.

“El silencio del señor Martínez, el ocultismo del Partido Socialista, su soberbia y sus intentos de cambiar la información demuestran algo terrible: que las cloacas de Sánchez han llegado a Castilla y León de la mano de Carlos Martínez”, ha sentenciado la portavoz.

El PP ha anunciado hoy dos actuaciones judiciales concretas. Por un lado, la personación en la causa ya iniciada en el marco de la operación Fuentona, relativa a los presuntos delitos que motivan las siete detenciones.

Por otro, la presentación de una querella específica para investigar la filtración: quién avisó a Martínez, cómo y cuándo, y si alguna persona de la cúpula del Gobierno de Sánchez pudo estar “detrás del chivatazo sobre un registro bajo secreto sumarial”.

García ha precisado que la actuación del PP es independiente de la querella presentada por otros grupos, aunque comparte argumentos y finalidad: esclarecer los hechos.

“Martínez debe explicaciones, el Partido Socialista debe explicaciones, y si no las quieren dar voluntariamente, las tendrán que dar de otra forma”, ha concluido García.