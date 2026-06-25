Confirmado por la Junta: ayudas de 5.000 € a los castellanos y leoneses que regresen a la Comunidad y abran un negocio

El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de una subvención de 400.000 euros a CEOE Castilla y León y al Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León para desarrollar durante 2026 el programa Volver a Castilla y León, una iniciativa impulsada por la Consejería de la Presidencia para favorecer el retorno a la Comunidad de ciudadanos oriundos o procedentes de Castilla y León que residen en otras comunidades autónomas o en el extranjero.

Esta actuación se enmarca en el IV Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior 2025-2028, y responde al mandato recogido en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León de promover las condiciones necesarias para facilitar el regreso de quienes viven fuera de la Comunidad y desean desarrollar en ella su proyecto de vida personal y profesional.

La subvención autorizada se distribuirá a partes iguales entre ambas entidades colaboradoras, que recibirán 200.000 euros cada una para desarrollar las actuaciones de captación, difusión, información, asesoramiento y acompañamiento vinculadas al programa. Entre otras funciones, CEOE Castilla y León y el Consejo de Cámaras de Comercio se encargarán de identificar potenciales beneficiarios, promover la participación de empresas interesadas, y poner a disposición de los retornados sus servicios de apoyo al emprendimiento.

A través de esta iniciativa, la Junta mantendrá las ayudas individuales de 5.000 euros destinadas a los ciudadanos que regresen a Castilla y León para crear una empresa o iniciar una actividad económica como autónomos.

Del mismo modo, las empresas de la Comunidad podrán recibir una ayuda de la misma cuantía cuando contraten a ciudadanos castellanos y leoneses residentes fuera de la Comunidad y contribuyan así a facilitar su retorno.

Estas ayudas son compatibles con otras líneas de apoyo impulsadas por la Junta de Castilla y León dirigidas a favorecer el regreso de los castellanos y leoneses residentes en el exterior como el Pasaporte de Vuelta, reforzando así las oportunidades de integración social y laboral de quienes deciden volver a la Comunidad.