La Junta nombra a los 10 secretarios generales de las consejerías: la mitad son nuevos y toman posesión este viernes

Imagen con los vicepresidentes, consejeros y secretarios de la Junta de Castilla y León.. Fotografías: ICAL.

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de las respectivas consejerías, el nombramiento de los nuevos secretarios generales tras completarse la configuración del nuevo Ejecutivo autonómico.

Los secretarios generales van a desarrollar funciones de apoyo a la gestión y también de coordinación de los distintos ámbitos administrativos e impulso de la acción de sus respectivas consejerías, garantizando su funcionamiento.

De esta manera, se produce el nombramiento de cinco nuevos secretarios generales, así como de otros dos que continuarán, aunque han sido cesados al cambiarse las competencias de sus consejerías.

Repiten un total de cinco en sus cargos. En la Consejería de la Presidencia, Santiago Fernández Martín. Ostenta el cargo desde 2019. Es licenciado en Derecho por la UVa y funcionario por oposición libre del Cuerpo Superior.

Anteriormente ocupó la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente entre 1990 y 1992; jefe de Sección de Personal Laboral en este mismo departamento y coordinador de Servicios.

También, director general del Secretariado de la Junta y Relaciones Institucionales de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, entre los años 2000 y 2007; inspector general de Servicios de 2007 a 2013; y secretario técnico administrativo del Servicio Público de Empleo.

También lo hace en la Consejería de Economía y Hacienda José Ángel Amo Martín. El secretario general de la Consejería de Economía y Hacienda, José Ángel Amo, lo fue también anteriormente de la Consejería de Sanidad.

Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y estudios de Doctorado en Organización de Empresas y pertenece al Cuerpo de Gestión Económico-Financiera y al Cuerpo Superior de Administración Sanitaria de Castilla y León.

Entre otras responsabilidades ha sido jefe del Servicio de Suministros y Contratación Administrativa en el Hospital Universitario Río Hortega; y director general de Administración e Infraestructuras.

Saturnina Moro Malmierca en la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio. Llegó al cargo en julio de 2024, de la mano de la anterior consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ahora portavoz del Grupo Popular en las Cortes. Con la asunción de la competencia de Universidades, Moro es una de las que ha cesado y ha vuelto a ser nombrada.

Es licenciada en Derecho por la USAL; diplomada en la Escuela de Práctica Jurídica por la misma universidad; y funcionaria del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Igualmente, ha sido técnico superior de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales en Valladolid; jefa de Servicio de Régimen Jurídico en la Dirección General de Función Pública de la Consejería de la Presidencia; jefa de Servicio de Personal y Asuntos Generales de la Consejería de Agricultura y Ganadería; y jefa del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Delegación Territorial de Salamanca.

En la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial también lo hace Natalia Flórez Loranca.

Lleva en el cargo desde julio de 2024, cuando entró con José Luis Sanz Merino. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1986-1991), con oposiciones del Cuerpo Superior de la Administración General de Castilla y León (1993).

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (1994-1999); y cursos de Docencia y Trabajo de Investigación con superación de los créditos de Doctorado en Ciencias Políticas y Sociología (Programa Empresarios y Políticos en la España Contemporánea) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (2000-2001).

Ha ejercido como jefa del Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Segovia (2024-2018); y técnico superior en la Delegación Territorial en esa provincia (2002-2018), donde ha desempeñado diversas responsabilidades, principalmente en la Sección de Urbanismo.

Además, es coautora del libro ‘Cien años de la Cámara de Comercio e Industria de Segovia 1903-2003’, editado por la institución cameral, y ha sido ponente en diversos cursos relacionados con el urbanismo.

Y en la de Sanidad y Bienestar Social, Israel Diego Aragón. Ocupa este cargo desde julio de 2019. Es licenciado en Derecho por la UVa (1990-1995); y diplomado por la Escuela de Práctica Jurídica, también de la UVa (1996-1998).

En cuanto a la experiencia profesional, es funcionario del Cuerpo Superior de la Administración de Castilla y León desde 2002, donde ingresó con el número 1 de su promoción; y ha sido técnico superior en la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente entre 2002 y 2013, con funciones de asesoramiento y asistencia técnica en materia de personal y asuntos generales, nóminas, Seguridad Social, negociación colectiva y recursos.

En la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales se estrena en el cargo Santiago Díez Martínez. Es ingeniero en Telecomunicaciones por la Universidad de Valladolid y graduado en Derecho con mención en Nuevas Tecnologías por la Universidad Isabel I.

Ha sido secretario general de la Agencia Española de Protección de Datos (2024-2026). Fue también analista de operaciones en desarrollo de negocio y consultoría tecnológica en una multinacional tecnológica (2013-2017).

En la Consejería de Medio Ambiente y Energía también se estrena Laura Durántez Palazuelos. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid (1997).

Fue Letrada de la Asesoría Jurídica de la Gerencia de servicios Sociales (2000-2003) y coordinadora de servicios administrativos de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, desde 2022 hasta la actualidad.

En este periodo, en 2025, ha participado desde Bruselas en la coordinación de la participación de las comunidades autónomas en el área de agricultura de los grupos de trabajo y del Consejo de Ministros de la Unión Europea.

En la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental también es nueva Mercedes Buendía Buendía. Es ingeniera agrónoma por la Universidad de Santiago de Compostela e ingeniera agrícola por la Universidad de Valladolid.

Fue jefa del Servicio de Nóminas, Personal Laboral y en Régimen de Concierto de la Consejería de Educación (2019-2022) y coordinadora de Servicios de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación desde 2022.

En la Consejería de Educación se estrena en el cargo María del Valle Ares González. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca.

Consejera del Consejo Consultivo de Castilla y León desde el año 2019 y docente en el Diploma de especialización en Contratación Pública en la Universidad de Salamanca desde el año 2023.

Y, por último, en la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte toma el cargo Marta Álvarez Palenzuela. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid.

Fue secretaria técnica administrativa en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León entre 2023 y 2025 y técnico del Servicio de Evaluación y Carrera profesional en la Dirección General de la Función Pública entre 2025 y 2026.

Comisión de secretarios generales

Los secretarios generales de las distintas consejerías forman la Comisión de Secretarios Generales, órgano presidido por el consejero de la Presidencia entre cuyas funciones se encuentra la preparación de las reuniones del Consejo de Gobierno, analizando previamente los asuntos que serán sometidos a deliberación y aprobación por el Ejecutivo autonómico.

Asimismo, este órgano desempeña labores de coordinación entre las distintas consejerías, y de informe y propuesta sobre aquellos asuntos que le son encomendados.

Gracias a esta labor, la Comisión contribuye a garantizar que todos los expedientes de las diferentes consejerías lleguen al Consejo de Gobierno con el adecuado nivel de coordinación técnica y administrativa, favoreciendo la eficacia y la coherencia de la acción pública.

Comisión General de Coordinación Territorial

Al igual que la Comisión de Secretarios Generales, también sigue adscrita a la Consejería de la Presidencia la Comisión General de Coordinación Territorial, integrada por los delegados territoriales de la Junta de Castilla y León en las nueve provincias de la Comunidad.

Este órgano tiene como finalidad lograr una ejecución eficaz de la acción de gobierno en todo el territorio autonómico.

Entre sus funciones destacan la coordinación de la actuación de la Administración autonómica en todas las provincias de la Comunidad, así como el seguimiento de aquellos asuntos de interés general que afectan a cada territorio.

De este modo, la Comisión facilita la conexión permanente entre la Administración autonómica y la realidad de cada provincia, contribuyendo a una respuesta más ágil y coordinada a las necesidades de los ciudadanos.

La permanencia de ambos órganos en el ámbito de la Consejería de la Presidencia garantiza el papel de este departamento como eje de coordinación institucional y territorial de la Junta de Castilla y León.

Se asegura la adecuada preparación de las decisiones del Gobierno y la correcta ejecución de sus políticas en las nueve provincias de la Comunidad.

“Todos son empleados públicos”

“Hay algunos que permanecen, no tienen que ser nombrados. Otros que tienen que ser cesados y volverse a nombrar en caso de cambio de competencias y otros que se incorporan. Les agradecemos su trabajo, no siempre es bien agradecido”, ha afirmado Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta de Castilla y León.

Carriedo ha querido agradecer a los que han dado el paso adelante añadiendo que “todos son empleados públicos y que tomarán posesión de su cargo mañana” en sus consejerías y después llegará la primera Comisión de Secretarios.