La fortuna de la Lotería Nacional alcanza a León capital con el primer premio y a Soria con el segundo

Una persona comprando un boleto en una administración de loterías.

La fortuna ha vuelto a acordarse de Castilla y León en el sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves.

La suerte ha viajado esta noche por la comunidad dejando un reguero de alegría en forma de millones y pellizcos muy repartidos, especialmente en las provincias de León y Soria, que han sido las grandes agraciadas de la jornada.

La mayor de las alegrías se ha vivido en la capital leonesa. El primer premio, que ha correspondido al número 9.272 y que está dotado con 300.000 euros a la serie, ha tocado de lleno en el despacho receptor ubicado en el número dos de la avenida de Madrid.

Un punto de venta que ya celebra haber repartido la suerte entre sus vecinos y clientes habituales en una noche redonda.

Pero las buenas noticias no se han quedado ahí, ya que los bombos de la lotería también han querido mirar hacia tierras sorianas.

En Soria capital, concretamente en el despacho de la calle Clemente Sáez, se han vendido varios décimos del segundo premio, que ha recaído en el número 63.583.

Una bonita suma que sirve para cerrar el jueves de la mejor manera posible y con los bolsillos un poco más llenos en la comunidad.