Dimite el líder de Podemos en CyL, Miguel Ángel Llamas: “Pido disculpas por mis errores que han sido muchos”

Miguel Ángel Llamas ha anunciado su dimisión como coordinador de Podemos en Castilla y León en la tarde de este miércoles, 17 de junio, y a través de su cuenta de X.

“Después de meditarlo mucho, he decidido dimitir. El motivo es que, por mis circunstancias personales, no puedo implicarme como el cargo requiere. Me gustaría pedir disculpas por mis errores, que han sido muchos”, ha afirmado.

Llamas ha añadido que deja el puesto “con pesar” pero “también con la tranquilidad de saber que el partido cuenta con personas maravillosas y muy capacitadas para afrontar los retos que tenemos por delante”.

“Aunque estamos atravesando una etapa difícil, Podemos es una herramienta imprescindible para avanzar en derechos y justicia social. Seguiré a disposición del partido y de los movimientos sociales para ayudar en lo que pueda”, ha afirmado.

Todo antes de agradecer a la militancia y a las personas que han compartido con él el Consejo de Coordinación de Podemos en Castilla y León y también a Ione Belarra, la secretaria general, por el “apoyo recibido durante este tiempo”.

“Es un orgullo ser de Podemos”, ha finalizado.

Cabe recordar que su partido no consiguió representación en las Cortes de Castilla y León tras las elecciones del pasado 15 de marzo de 2026.