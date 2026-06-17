Castilla y León en 2041: casi medio millón de extranjeros, un 65% más, y menos población que hoy

Castilla y León seguirá perdiendo habitantes durante los próximos quince años. Este sería el titular, pero la fotografía demográfica de la Comunidad será muy diferente a la actual.

Mientras la población española continuará reduciéndose, el número de residentes extranjeros crecerá con fuerza hasta rozar el medio millón de personas.

Es una de las principales conclusiones de la Proyección de Población 2026-2041 publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que dibuja una Comunidad más diversa, más envejecida y con menos habitantes que en la actualidad.

Castilla y León contará con 2,39 millones de habitantes en 2041, una cifra ligeramente inferior a la actual y que confirma la tendencia de estancamiento demográfico que arrastra la Comunidad desde hace décadas.

Según las proyecciones del INE, la población residente pasará de 2.418.632 personas en 2026 a 2.395.586 en 2041, lo que supone una pérdida de 23.046 habitantes y un descenso del 1%

La Comunidad se situará así entre las pocas autonomías españolas que seguirán perdiendo población en los próximos quince años.

De hecho, será la segunda con peor evolución en términos absolutos, solo por detrás de otras regiones con una trayectoria demográfica igualmente negativa, y la tercera con mayor caída relativa, tras Extremadura y Asturias.

Sin embargo, el dato más llamativo del estudio no está tanto en la pérdida de habitantes como en el profundo cambio en la composición de la población.

Mientras el número de ciudadanos españoles disminuirá un 9,6% hasta situarse en torno a los 1,9 millones, la población extranjera crecerá un 37% y alcanzará las 494.798 personas, muy cerca ya del medio millón de residentes.

Este incremento de la inmigración amortiguará el impacto del descenso de la población nacional y evitará una caída mucho más pronunciada del total de habitantes.

En otras palabras, sin la llegada de población extranjera, Castilla y León perdería muchos más vecinos de los que reflejan las proyecciones actuales.

Transformación

La transformación será especialmente significativa si se compara con la evolución prevista para el conjunto del país.

España ganará 4,25 millones de habitantes entre 2026 y 2041, un crecimiento cercano al nueve por ciento que permitirá superar los 53,8 millones de personas.

Al igual que ocurre en Castilla y León, este aumento estará impulsado principalmente por la inmigración.

Las previsiones apuntan a que la población extranjera en España pasará de 10,3 a 16 millones de personas, un incremento del 55%.

Por el contrario, el número de españoles descenderá de 39,5 a 37,7 millones, una reducción del 4,4 %.

La Castilla y León de 2041 será, por tanto, una región con menos habitantes que hoy, pero también con una sociedad más diversa y con un peso cada vez mayor de la población de origen extranjero, con todo lo que eso supone.