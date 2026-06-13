El PSOE avisa a Mañueco de que remover no es renovar, le acusa de "empeorar" el Gobierno y alerta: “Estaremos vigilantes”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha dado a conocer, en la mañana de este sábado 13 de junio, quiénes serán los vicepresidentes y consejeros para la próxima legislatura y, parece, que al PSOE de Castilla y León no le ha gustado dicha elección.

Carlos Martínez, secretario general de los socialistas en la Comunidad, criticó hoy la remodelación del Gobierno autonómico anunciada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al considerar que los cambios introducidos no constituyen una verdadera renovación y, por el contrario, suponen un empeoramiento de la estructura del Ejecutivo.

Martínez resumió su valoración recurriendo a una reflexión de Antonio Machado a través de Juan de Mairena. “No es lo mismo remover que renovar, no basta con renovar para mejorar y no hay nada, absolutamente nada, que no pueda empeorar”, afirmó, antes de concluir que eso es precisamente lo que, a su juicio, ha ocurrido con el nuevo Gobierno autonómico.

El dirigente socialista sostuvo que Fernández Mañueco se ha limitado a “remover” departamentos y responsables políticos. “Ha removido diferentes consejerías, ha removido responsables dentro de las diferentes consejerías”, señaló. Sin embargo, añadió que también “ha conseguido empeorar el Gobierno”.

En este sentido, criticó la desaparición de las consejerías relacionadas con Ordenación del Territorio, Despoblación, Vivienda e Igualdad. Para Martínez, la supresión de estas áreas refleja una falta de atención hacia algunos de los problemas más importantes de Castilla y León y marca el inicio de una nueva etapa política que avanza “poco a poco, con los ritmos perezosos que tiene siempre el señor Fernández Mañueco”.

Asimismo, el líder socialista interpretó la remodelación como una muestra de la influencia de la extrema derecha en el Ejecutivo autonómico. En este sentido, aseguró que el presidente de la Junta está llevando a cabo una “entrega” y una “rendición total y absoluta en manos de la extrema derecha para no atender los problemas reales que tiene la ciudadanía”.

Martínez garantizó que el PSCyL ejercerá una labor de control sobre la acción del nuevo Gobierno. “Vamos a estar muy expectantes y muy atentos”, afirmó, al tiempo que anunció un seguimiento “exhaustivo” de aquellas iniciativas que, a juicio de los socialistas, puedan ser contrarias al ordenamiento jurídico, al Estatuto de Autonomía o a la Constitución.

El secretario general del PSOE de Castilla y León defendió además que su partido continuará impulsando propuestas propias. Como ejemplo, avanzó que la próxima semana registrará una iniciativa para adaptar la normativa autonómica al Pacto de Estado contra la Violencia de Género. “La violencia machista es real y existe”, sentenció.

UPL

“Más de lo mismo”. Con estas palabras calificó hoy la secretaria general de Unión del Pueblo Leonés, Alicia Gallego, a la nueva composición de la Junta de Castilla y León anunciada por el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, respecto a la que lamentaron que “la Región Leonesa pierde peso en las Consejerías”.

Una composición ante la que la leonesista criticó que “no ha habido reflexión ni autocrítica respecto a la pésima gestión en materia de incendios”, al tiempo que se mostró “sorprendida” de que “pese a la desastrosa gestión de los incendios del pasado verano” Mañueco “haya vuelto a premiar con una Consejería a Juan Carlos Suárez-Quiñones”, en este caso con la de Industria, Universidades, Comercio y Empleo.

De igual forma, Gallego se mostró “molesta” con Luis Miguel González Gago repita al frente de la Consejería la Presidencia, “tras haber creado este en la pasada legislatura un chiringuito como la Fundación Identidad y Valores de Castilla y León”, además de “haber incumplido la resolución adoptada por mayoría en las Cortes que pedía no financiar con dinero público dicho ente”.

En este sentido, vaticinó que el nombramiento de González Gago supone un “aviso a navegantes de que para la nueva Junta el poder legislativo y sus resoluciones no tienen valor”, por lo que temió que “el gobierno Partido Popular-Vox va a trabajar en una línea de política de rodillo y sin escuchar al resto de grupos”.

Para la secretaria general de UPL, también resultó “llamativo” que ninguna de las tres consejerías que ostentará Vox esté dirigida por mujeres, en “una muestra más de la nula implicación del partido ultraderechista con la igualdad entre hombres y mujeres, que se viene evidenciando también en su falta de compromiso en la lucha contra la violencia de género”.

Además, lamentó que la Región Leonesa “pierde peso en las Consejerías y en la gestión más directa de las áreas”, al haber pasado de cuatro consejeros procedentes de León, Zamora o Salamanca en el anterior Gobierno (Suárez-Quiñones en Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Isabel Blanco en Familia e Igualdad, Leticia García en Industria, Comercio y Empleo, y Gonzalo Santonja en Cultura, Turismo y Deporte) a dos (Quiñones y Pollán), repitiendo Isabel Blanco en una Vicepresidencia segunda.

Una Vicepresidencia ante la que la líder de UPL se preguntó “cómo se van a fiscalizar en las Cortes sus áreas asignadas”, ya que las comisiones parlamentarias permanentes se han conformado tradicionalmente en base a las áreas de las Consejerías que posee la Junta, al señalar el artículo del Reglamento de las Cortes que se forman “de acuerdo con la estructura orgánica de la Junta de Castilla y León”.

En este aspecto, la leonesista cuestionó “a qué comisión habrá que dirigir las Proposiciones No de Ley relativas a áreas como vivienda, ordenación del territorio, despoblación o igualdad de oportunidades, si no hay una comisión de dichas áreas por no haber una Consejería que las incluya”. Asimismo, apuntó que este hecho “podría vulnerar las funciones que tienen encomendadas los grupos parlamentarios”, tras el ”juego de trileros del acuerdo PP-Vox de crear once consejerías de facto, pero denominando como tal solo a diez por no permitir la ley que haya más”.

No obstante, desde UPL avanzaron hoy que se espera una línea “por lo general, continuista” de la nueva composición de la Junta, y resaltaron el hecho de que “la provincia más presente en el Consejo de Gobierno de la Junta va a ser Valladolid, con cuatro consejeros, el mismo número de miembros del Consejo de Gobierno que suma toda la Región Leonesa”.

Por este motivo, los leonesistas se mostraron “poco esperanzados en que vaya a haber una lucha real de la nueva Junta contra los desequilibrios existentes entre León y Castilla”, aunque advirtieron que van a seguir “luchando y poniendo encima de la mesa las necesidades de León, Salamanca y Zamora”.

Soria Ya!

El portavoz de Soria Ya en las Cortes de Castilla y León, Ángel Ceña, aseguró hoy que echa de menos algún consejero soriano en el gabinete anunciado este mediodía por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. “Soria no pinta nada en este Gobierno, como ya nos imaginábamos”, lamentó el parlamentario en declaraciones a Ical tras conocer la composición del Ejecutivo Autonómico.

En este sentido, Ceña recalcó que, “tradicionalmente”, la Junta de Castilla y León, en sus gobiernos, “siempre ha procurado tener un equilibrio entre las nueve provincias”, por atender, en sus palabras, al equilibrio territorial. “Bueno, pues ningún equilibrio territorial con Soria, ningún consejero”, insistió, sobre una carencia de la que culpó a los ‘populares’ de su provincia. “Eso es lo que pinta el PP de Soria en Castilla y León y esa es la importancia que le da a Soria el nuevo Gobierno dentro de Castilla y León”, apostilló.

En una valoración general del nuevo gabinete de consejeros, con cinco caras nuevas, de las que tres son los consejeros de Vox, incluido el vicepresidente primero, Carlos Pollán, y dos son del PP, el procurador de Soria ya consideró que hay “demasiada continuidad”. “Pensaba que sería un gabinete más nuevo, con más novedad. Porque, aparte de los consejeros de Vox, solo hay dos consejeros nuevos del PP”, reiteró.

En último término, Ángel Ceña expresó su “decepción” con el nombramiento de la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio. “Después del fracaso continuado en su gestión, veo ahí a Suárez-Quiñones de nuevo en una consejería de la Junta. Estoy poco decepcionado ante este gabinete. Y no puedo valorar a las personas que no conozco, como María Pardo y Cristina Sanchidrián”, finalizó.