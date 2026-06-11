La fiesta de Mañueco: cinco ‘colegas’ autonómicos (uno del PSOE), Rajoy como estrella y decenas de viejos conocidos

Más que una toma de posesión, las Cortes de Castilla y León parecían este jueves el escenario de una gran reunión de familia política.

La tercera investidura de Alfonso Fernández Mañueco reunió en Valladolid a presidentes autonómicos, exdirigentes, alcaldes, altos cargos y viejos conocidos que quisieron acompañar al dirigente salmantino en una jornada especialmente simbólica para él.

Desde primera hora, los pasillos y el Salón de Recepciones fueron un constante desfile de saludos, abrazos y conversaciones improvisadas.

Al fin y al cabo, no todos los días un presidente autonómico afronta su tercera toma de posesión.

Mañueco ejercía de anfitrión y no le faltaron invitados. Eso sí, del Gobierno nacional, nadie.

De hecho, la fotografía tenía un marcado color azul. Acudieron los presidentes de Galicia, Alfonso Rueda; Aragón, Jorge Azcón; Extremadura, María Guardiola; y Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. Una representación de peso del PP territorial que convirtió la cita en algo más que un acto autonómico.

Entre tanto dirigente popular destacaba una excepción.

El único presidente autonómico socialista presente fue Adrián Barbón. El asturiano rompía la uniformidad política de la imagen, aunque su presencia tenía una explicación sencilla: la vecindad entre Asturias y Castilla y León y la buena relación institucional entre ambos territorios.

No deja de ser un gesto recíproco, ya que Mañueco también estuvo presente recientemente en la toma de posesión celebrada al otro lado de Pajares.

Si hubo alguien que despertó tanta expectación como los presidentes autonómicos fue Mariano Rajoy.

El expresidente del Gobierno volvió a repetir la estampa de hace cuatro años y se convirtió en uno de los focos de atención de la mañana. Allí donde aparecía se formaba un pequeño corrillo.

Le ha definido como un “referente de sensatez” en la política española, además de mostrar su confianza en la estabilidad del acuerdo de gobierno entre PP y Vox.

"Yo espero que las cosas le vayan bien y que repercutan en la vida de los castellano-leoneses. Yo creo que en este momento lo que más espero es que siga siendo un referente de sensatez en la política española, porque ahí no existe", afirmó el expresidente.

Pero si alguien se movió como pez en el agua fue Juan Vicente Herrera. El expresidente de la Junta parecía jugar en casa. Saludó a antiguos compañeros, funcionarios, procuradores y periodistas con la naturalidad de quien conoce cada rincón del edificio.

Y dejó además una de las anécdotas del día. Al ser preguntado por su nueva vida de jubilado, respondió con una sonrisa y una frase que arrancó carcajadas entre los presentes: "Ya os jubilaréis vosotros".

La lista de invitados fue larga. Allí estaban también el delegado del Gobierno, Nicanor Sen; otro expresidente autonómico como Juan José Lucas; el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala; presidentes de diputación y numerosos cargos institucionales.

Tampoco quisieron perderse la cita nombres con trayectoria política sobradamente conocida como Soraya Sáenz de Santamaría, Alma Ezcurra o Alicia Sanz.

Mientras tanto, en los corrillos había un comentario recurrente: quién no estaba. La ausencia de representantes de Vox no pasó desapercibida.

Sin gente de Vox

La formación optó por mantenerse al margen de un acto que tuvo como protagonista absoluto a Mañueco y a su entorno político, dejando una silla vacía en una jornada en la que prácticamente todo el foco estuvo concentrado en el presidente castellano y leonés.

El momento culminante llegó cuando Mañueco atravesó el recorrido hacia el Hemiciclo. Los asistentes se pusieron en pie para recibirle con aplausos.

Y entre fotografías, conversaciones y reencuentros, la mañana dejó otra curiosidad.

Aunque el acto se celebró en el salón donde habitualmente se reúne el Parlamento autonómico, la jornada no tenía carácter parlamentario por lo que no tienen jornada completa no pudieron venir.

Traducido al lenguaje más terrenal: los procuradores asistentes no cobrarán dieta ni kilometraje por acudir a Valladolid.

Una excepción administrativa para una cita que tuvo mucho de ceremonia institucional, pero también bastante de reunión de viejos conocidos en torno al principal protagonista del día: Alfonso Fernández Mañueco.