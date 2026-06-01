El mensaje de Mañueco a los estudiantes que se enfrentan a la PAU 2026: “Estamos orgullosos de todos vosotros”

Mañueco enviando el mensaje a los estudiantes de Castilla y León de cara a la PAU 2026. Imagen: Vídeo en X de Alfonso Fernández Mañueco.

La convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2026 en Castilla y León ya calienta motores y se va a celebrar del 2 al 4 de junio de 2026, en primera convocatoria.

Son alrededor de 11.500 estudiantes de la comunidad autónoma los que se presentan en nuestra región a los exámenes organizados por la Consejería de Educación y las universidades públicas de la región.

Cabe señalar que la convocatoria extraordinaria, para todos los que así la precisen, tendrá lugar entre el 30 de junio y el 1 y 2 de julio.

En la mañana de este lunes, 1 de junio, Alfonso Fernández Mañueco, presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, ha querido enviar un mensaje de ánimo y apoyo a los alumnos que tendrán ya los nervios a flor de piel.

“Este mensaje es para todos los estudiantes de Castilla y León que os vais a presentar a la prueba de acceso a la universidad. Estoy seguro de que ahora mismo tenéis nervios y tensión. Es normal, pero quiero que recordéis que la PAU es solo una etapa más en vuestro camino”, ha afirmado Mañueco.

El presidente en funciones de la Junta ha señalado que “detrás de cada examen hay meses, sacrificios, madrugones y muchas horas de estudio” y ha añadido que “vuestros profesores y familias os han estado acompañando en todo el proceso”.

“Solo por haber llegado hasta aquí ya podéis sentiros satisfechos. Toca confiar en vosotros mismos y demostrar lo que habéis aprendido. Estáis a punto de empezar una nueva etapa llena de oportunidades y futuro. Mucha suerte a todos. Castilla y León está muy orgullosa de todos vosotros”, ha finalizado.