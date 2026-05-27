Castilla y León da una lección: cubre a la primera las 570 plazas MIR para 2026, las 86 últimas de Medicina de Familia

Castilla y León ha logrado adjudicar en primera convocatoria las 570 plazas de Formación Sanitaria Especializada de Medicina (MIR) ofertadas para 2026.

De esta manera consolida la capacidad de atracción de su sistema sanitario público para los nuevos profesionales médicos.

Según los datos del Ministerio de Sanidad consultados por Ical, las últimas 86 plazas correspondieron a la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria y fueron elegidas entre este martes 26 y miércoles 27 de mayo.

Con este proceso, la Comunidad ha conseguido completar las 770 plazas de formación sanitaria especializada ofertadas este año. Del total, 570 corresponden a MIR —de las cuales 190 son de Medicina Familiar y Comunitaria—.

Además de 155 plazas de Enfermería Interna Residente (EIR), 18 de Psicología Clínica (PIR), 12 de Farmacia Hospitalaria, seis de Análisis Clínico, tres de Microbiología y Parasitología, cinco de Radiofísica Hospitalaria y una de Bioquímica Clínica.

La primera plaza adjudicada en Castilla y León fue la especialidad de Aparato Digestivo en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, elegida el pasado 4 de mayo por la sexta mejor nota del país.

En contraste, la última plaza adjudicada fue una de Medicina Familiar y Comunitaria en Ponferrada, asignada este miércoles pasadas las 12.34 horas, y que además se convirtió en la penúltima plaza del área de Medicina adjudicada en toda España.

Incorporación de los residentes

El Ministerio de Sanidad explicó que el proceso permitirá incorporar a 12.362 profesionales en formación en todo el Sistema Nacional de Salud.

La toma de posesión de las plazas tendrá lugar los días 4 y 5 de junio de 2026.

Las personas adjudicatarias deberán contactar con la comisión de docencia de su centro o unidad docente el siguiente día hábil tras la adjudicación para programar el examen médico previo.

Una prueba obligatoria destinada a comprobar que los futuros residentes no presentan enfermedades o limitaciones incompatibles con el ejercicio de la especialidad elegida.

En aquellas comunidades autónomas donde el 4 de junio sea festivo, la incorporación se realizará los días 3 y 5 de junio. En cualquier caso, el 5 de junio será considerado oficialmente como la fecha de inicio del periodo formativo, momento en el que los residentes comenzarán su actividad asistencial bajo supervisión en sus respectivas unidades docentes.

Nuevo procedimiento

Como principal novedad de esta convocatoria, el Ministerio de Sanidad pondrá en marcha un procedimiento extraordinario de adjudicación de plazas para cubrir posibles vacantes derivadas de renuncias o de la falta de incorporación de algunos adjudicatarios.

La Dirección General competente publicará en las semanas posteriores a la incorporación una resolución específica en la página web del Ministerio de Sanidad con las instrucciones del proceso, la relación de plazas vacantes y los plazos para una nueva adjudicación.

Podrán optar a estas plazas extraordinarias los aspirantes que hayan alcanzado la puntuación mínima exigida y dispongan de número de orden.

Sin embargo, quedarán excluidas aquellas personas que hayan renunciado expresamente a una plaza obtenida en el proceso ordinario o que no se hayan incorporado dentro del plazo establecido.