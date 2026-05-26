Iberdrola impulsa Castilla y León: aporta 904 millones, más de 900 empleos y 400 proveedores

Iberdrola ha reforzado su papel como uno de los principales motores económicos de Castilla y León, con un impacto económico total de 904 millones de euros en 2025.

La compañía ha reafirmado así su compromiso con la comunidad autónoma, donde mantiene una actividad estratégica tanto industrial como empresarial.

En el ámbito fiscal, Iberdrola se ha consolidado como una de las empresas que más contribuye a las arcas públicas regionales.

Su aportación ha aumentado un 6% en 2025, superando los 285 millones de euros, lo que refuerza su peso como agente relevante en la economía de la región.

El efecto tractor de la compañía también se refleja en su cadena de suministro.

En el último año, Iberdrola ha realizado compras a cerca de 400 proveedores de Castilla y León por valor de 278 millones de euros, lo que supone un incremento del 25% respecto al ejercicio anterior.

Entre las empresas colaboradoras destacan firmas como Copsa, Kepler, AOC, Marval, Talartos, Cuarta Esfera, Surya o Tecinsa, que participan en el desarrollo de proyectos industriales, tecnológicos e innovadores.

Este tejido de colaboración contribuye a la vertebración territorial y a la creación de oportunidades en un mercado en crecimiento, con un fuerte componente exportador.

Según la compañía, estas alianzas permiten fortalecer la cadena de valor local y posicionar a la industria española como referente internacional.

En términos de empleo, la actividad de Iberdrola en la región sostiene a más de 900 profesionales, consolidando un modelo empresarial a largo plazo orientado no solo a la rentabilidad, sino también al progreso económico y social del entorno.

La compañía llega además a su Junta General de Accionistas —en el año de su 125 aniversario— en un momento de fortaleza financiera, cerca de máximos históricos de capitalización bursátil con 135.000 millones de euros.

Este posicionamiento la sitúa como la mayor eléctrica de Europa y una de las dos mayores del mundo, reforzando su papel en la transición energética global.