El verano se adelanta en Castilla y León: una potente cresta subtropical traerá hasta 36 grados en varias provincias

Mayo se despedirá con temperaturas de hasta 40 ºC en España, según Meteored .

Solo hay que salir a la calle para comprobarlo. La última semana de la primavera climatológica ha arrancado en Castilla y León con un ambiente plenamente veraniego y temperaturas impropias de finales de mayo.

La presencia de una potente cresta subtropical sobre la Península Ibérica está favoreciendo la entrada de aire muy cálido y estable.

Una situación que irá intensificándose a medida que avance la semana y que dejará registros más propios de mediados de julio que del final de la primavera, según explican desde Meteored.

Los modelos meteorológicos europeos, especialmente el índice EFI (Extreme Forecast Index) del ECMWF, muestran una señal muy clara de calor anómalo sobre buena parte del país.

Este indicador se utiliza para detectar fenómenos fuera de lo habitual y, en este caso, presenta valores cercanos a 1 en amplias zonas de España, lo que evidencia temperaturas excepcionalmente altas para esta época del año.

El episodio afectará con especial intensidad al interior peninsular. Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha o el valle del Ebro podrían acercarse a los 38 y 40 grados.

Entre el miércoles y el jueves, mientras que ciudades del norte como Bilbao o Logroño también registrarán valores muy superiores a la media.

Castilla y León no quedará al margen de este episodio cálido. Aunque la comunidad comenzará la semana con intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas, el ascenso térmico será progresivo y notable.

Evolución

Para el miércoles 26 se esperan máximas de hasta 35 grados en provincias como Valladolid y Salamanca, mientras Zamora alcanzará los 34 grados.

Las temperaturas seguirán subiendo el jueves 27, jornada en la que Salamanca y Zamora volverán a situarse en torno a los 36 grados.

Este comportamiento atmosférico responde al dominio de altas presiones en capas medias y altas de la atmósfera, asociadas a la cresta subtropical, que favorece cielos más estables, fuerte insolación y una acumulación progresiva de calor sobre la Península.

En el caso de Castilla y León, el efecto se ve reforzado por la continentalidad de la Meseta, donde las masas de aire cálido elevan rápidamente las temperaturas diurnas.

Aunque podrían aparecer algunas tormentas aisladas, especialmente en zonas montañosas, estas no impedirán que el ambiente sea claramente veraniego durante gran parte de la semana.

Además, las noches también comenzarán a ser más cálidas, un síntoma habitual de los primeros episodios intensos de calor de la temporada.

Los meteorólogos destacan que este tipo de situaciones cada vez son más frecuentes y tempranas.

Que muchas zonas del interior de España superen ampliamente los 35 grados antes de junio confirma una tendencia hacia primaveras más cálidas y episodios extremos más persistentes.