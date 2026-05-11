Las enfermeras de Castilla y León “ya no se callan” y denuncian que llegan a atender a 200 usuarios por la noche

Las enfermeras y enfermeros de Castilla y León han dicho basta durante la conmemoración del Día Internacional de la Enfermera, que se celebra este martes 12 de mayo.

Lo hacen para denunciar la situación de “precariedad y sobrecarga” que atraviesa la profesión y reclamar mejoras urgentes tanto en las plantillas como en sus condiciones laborales.

Bajo el lema “Las enfermeras ya no se callan”, el Sindicato de Enfermería SATSE ha alzado la voz para visibilizar los problemas estructurales que afectan al sistema sanitario de la Comunidad y advertir de las consecuencias que esta situación tiene sobre la atención a los pacientes.

Entre sus principales reivindicaciones, el sindicato reclama la contratación de 388 enfermeras para completar las unidades básicas funcionales de Atención Primaria en Castilla y León.

Según denuncia, actualmente existen profesionales que deben asumir los pacientes de dos o más consultas médicas debido a la falta de personal.

Además, SATSE sostiene que Sacyl necesitaría incorporar alrededor de 3.000 enfermeras más para reducir la ratio de pacientes por profesional en los hospitales y aproximarse a los estándares europeos.

La organización alerta de que la escasez de plantilla repercute directamente “en la calidad asistencial, incrementando los riesgos, los errores involuntarios, los reingresos y las complicaciones durante los procesos sanitarios”.

La situación, aseguran, también es especialmente grave en el ámbito sociosanitario. El sindicato denuncia que existen centros con residentes de alta dependencia donde una sola enfermera llega a atender durante la noche a más de 200 usuarios, una realidad que califican de “insostenible”.

La delegada de SATSE en Castilla y León, Patricia Rodríguez, subraya que las necesidades del colectivo van más allá del aumento de personal.

Demandas

Entre las demandas destacan la actualización anual efectiva de las bolsas de empleo de Sacyl, medidas reales de conciliación laboral y familiar y una revisión de la ponderación de las noches trabajadas.

El sindicato también denuncia problemas como la temporalidad, las agresiones laborales, la falta de reconocimiento profesional y la fuga de enfermeras hacia otros territorios o países. Según SATSE, estas condiciones dificultan además el acceso de las profesionales a puestos de responsabilidad y gestión dentro del sistema sanitario.

La organización sostiene que las carencias de personal afectan igualmente a la prevención y promoción de la salud, limitan la implantación de enfermeras escolares y contribuyen al aumento de las listas de espera tanto en hospitales como en centros de salud.

Con motivo del Día Internacional de la Enfermera, SATSE insiste además en que el sistema sanitario arrastra problemas estructurales derivados de la infrafinanciación.

Y reclama medidas legislativas como la aprobación de la Ley de ratios enfermeras, la reforma del Estatuto Marco y cambios en normas como la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y la Ley del Medicamento.

Entre otras reivindicaciones, el sindicato también solicita el acceso a la jubilación anticipada y parcial, una mayor presencia de las enfermeras en puestos de liderazgo y dirección y la protección de sus competencias profesionales.

Las demandas del colectivo llegarán también al ámbito europeo en una conferencia organizada en el Parlamento Europeo bajo el título “Fortalecimiento del personal de Enfermería en la Unión Europea de la Salud-