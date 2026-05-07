La IA cambia las reglas del juego para los economistas: “¿Qué ocurre si hace el trabajo mejor y más rápido?”

El Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora (ECOVA), a través de su Comisión de Economía Digital y en colaboración con Mutuactivos, ha celebrado la jornada ‘DIGITALECOVA2026’.

Esta cita es considerada el gran encuentro digital del año para los economistas y marcada, en esta edición, por el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la profesión.

La inauguración de la jornada ha contado con la participación de Juan Carlos De Margarida, presidente de ECOVA, quien ha destacado que “la IA viene a cambiar las reglas del juego para los economistas, puesto que una máquina puede predecir tendencias, construir modelos o detectar patrones invisibles al ojo humano en cuestión de segundos”.

En este sentido, De Margarida ha subrayado que “la IA no viene a reemplazar a los economistas, más bien viene a separar entre los que se adaptan y los que desaparecen”.

Al tiempo que ha lanzado una reflexión sobre el futuro de la profesión: “¿Qué ocurre cuando la IA empieza a hacer el trabajo del economista mejor y más rápido?”.

Por su parte, Yolanda Cuesta, presidenta de la Comisión Digital de ECOVA, ha explicado que “queremos poner en valor cómo la digitalización está redefiniendo la profesión del economista”.

Asimismo, ha señalado que “se deben cuidar aspectos como la ciberseguridad, la digitalización de procesos, conocer productos tecnológicos y formar a los profesionales para lograr con éxito esta importante transformación”.

Según ha añadido, “todo ello permitirá lograr una mayor competitividad”.

Retos

La jornada ha reunido a diversos especialistas para abordar los principales retos y oportunidades de la transformación digital. José Antonio Martín Losada, consultor, formador y coach especializado en liderazgo, transformación organizativa e IA aplicada al negocio,

Él ha analizado cómo transformar datos, criterio e inteligencia artificial “en decisiones más consistentes y resultados reales”.

Por su parte, Víctor Plaza, abogado y DPO, ha abordado las implicaciones de la inteligencia artificial y el cumplimiento normativo para los economistas.

El encuentro ha concluido con una mesa redonda centrada en la digitalización de despachos y empresas, en la que han participado miembros de la Comisión Digital de ECOVA.

Durante la sesión, compañías como AI Consultas, Inmatic, Comeralia, Solitium, Cosmomedia y Nethive han presentado diferentes soluciones tecnológicas orientadas a facilitar el trabajo diario de los economistas y acompañarlos en su proceso de transformación digital.