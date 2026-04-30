Castilla y León mira al 1 de mayo con un objetivo, “más empleo cualificado y mejor remunerado”

El portavoz y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, comparece tras la reunión del Consejo de Gobierno Rubén Cacho / ICAL

El portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha reivindicado el compromiso del Ejecutivo con el empleo con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, subrayando que en Castilla y León “todos los días son el día de los trabajadores”.

Carriedo ha defendido que las políticas impulsadas desde la Junta, basadas en el diálogo entre representantes empresariales y sindicales, han permitido avanzar en la creación de empleo y en la reducción del paro.

En este sentido, ha destacado que la Comunidad mantiene una tasa de desempleo inferior a la media nacional, al tiempo que se ha alcanzado un volumen de ocupación en máximos históricos.

Más allá de las cifras, el consejero ha puesto el foco en la calidad del empleo generado. “No solo se trata de crear puestos de trabajo, sino de que sean empleos cualificados, seguros y mejor remunerados”, ha señalado.

Asimismo, ha incidido en el potencial de la Comunidad en materia de formación, destacando el elevado número de estudiantes y su nivel de cualificación como un activo clave para el mercado laboral.

De cara al futuro, Carriedo ha apostado por continuar en una “doble dirección”: seguir incrementando el número de empleos y, al mismo tiempo, mejorar sus condiciones.

Así ha apuntado a la necesidad de avanzar en ámbitos como la cualificación profesional, la seguridad laboral y el aumento de las retribuciones.

De esta forma, también aludió a la necesidad de reducir la “brecha” entre mujeres y hombres, o a la seguridad para reducir los riesgos laborales. También se refirió a la formación y cualificación de los trabajadores, algo en lo que destacó la posición de Castilla y León.

Por último, el portavoz autonómico ha concluido que el 1 de mayo debe servir como una jornada de reflexión sobre estos retos, siempre desde el marco del diálogo social, que considera fundamental para consolidar un modelo laboral “más sólido, cualificado y con mejores salarios” en Castilla y León.