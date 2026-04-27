Propuesta para que el próximo curso escolar arranque el 9 de septiembre para Infantil y Primaria en Castilla y León

Estamos todavía a finales del mes de abril, pero ya es hora de ir pensando en el próximo curso. De ahí que la Consejería y los sindicatos hayan mantenido su tradicional reunión del sector con la propuesta inicial para el calendario escolar 2026-2027.

En estos momentos se trata de un borrador que tendrá que hacerse efectivo esta misma semana. Pero normalmente suele ser la realidad.

Así, se marca el inicio de la actividad lectiva para los alumnos de Infantil, Primaria, Educación Especial y Transición a la Vida Adulta el próximo miércoles 9 de septiembre.

Por su parte, los estudiantes de Secundaria, Bachillerato en régimen ordinario y nocturno, el primer curso de los ciclos formativos de grado básico y el segundo de FP básica deberán esperar seis días más, iniciando sus clases el 15 de septiembre.

El escalonamiento continuará el 22 de septiembre con el comienzo del Bachillerato a distancia, las aulas de Educación de Personas Adultas y los ciclos de Grado Medio y Superior en modalidad semipresencial y virtual, además de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño.

Finalmente, el 1 de octubre se incorporará el alumnado de enseñanzas artísticas superiores, Música, Danza y enseñanzas deportivas, dejando el inicio de las escuelas de Idiomas para el 5 de octubre, según informa Ical y ha confirmado este medio.

Durante la reunión de la Mesa Sectorial con las organizaciones Csif, Anpe, Stecyl-i, UGT y CCOO, la Administración ha confirmado que se mantendrá el horario lectivo reducido de una hora durante los meses de junio y septiembre.

Según la Consejería, esta decisión responde a criterios pedagógicos avalados por más de diez años de experiencia, ya que beneficia tanto la adaptación de los nuevos grupos como la habituación de los alumnos al ritmo escolar.

Vacaciones

En cuanto a los periodos de descanso, el borrador establece las vacaciones de Navidad entre el 23 de diciembre y el 8 de enero, aunque este punto es objeto de debate, ya que los sindicatos pretenden retrasar la vuelta a las aulas hasta el lunes 11 de enero para evitar el regreso en viernes.

Por su parte, la Semana Santa se desarrollará del 20 al 31 de marzo. El calendario también contempla un puente en diciembre al trasladarse la festividad de la Constitución al lunes día 7, y fija los días de Carnaval para el 8 y 9 de marzo.

El fin de curso general se ha fijado para el jueves 24 de junio de 2027, a excepción de los cursos de segundo de Bachillerato y los ciclos superiores de FP y enseñanzas artísticas, que finalizarán antes para ajustarse a sus calendarios de evaluación específicos.

Este borrador deberá ser ratificado en los próximos días tras el análisis de las propuestas sindicales y el paso obligado por el Consejo Escolar.