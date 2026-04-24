Abascal avisa a Mañueco: "Tiene que pactar con los que acusó de querer tirar seres humanos al mar"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha cargado contra el Partido Popular (PP) por tratar de "demonizar" a su partido y ha recordado, poniendo de ejemplo a Castilla y León, que Alfonso Fernández Mañueco tendrá que pactar con los que acusó de "querer tirar seres humanos al mar".

"Qué cosa más estúpida esa de demonizarnos y por lo tanto demonizarse a sí mismos y a la alternativa a Pedro Sánchez", ha apuntado durante un mitin de precampaña este pasado jueves en la Plaza de las Monjas de Huelva en la que ha arropado a su candidato a la Junta de Andalucía, Manuel Gavira.

Durante su intervención, en la que hubo diversas alusiones a la "prioridad nacional", Abascal estaba incidiendo en que el "principal problema de los españoles" es el presidente del Gobierno de España y acusó a los 'populares' de que "solo tiene dudas".

"Un día va para aquí y otro para allá. Un día quiere hacer oposición a Sánchez y otro día quiere hablar con él", añadió. Fue a partir de este punto donde comenzó a cargar contra el PP por "demonizar" a Vox y en concreto contra Juan Manuel Moreno Bonilla, candidato 'popular' a la reelección en Andalucía, quien da "oxígeno a Pedro Sánchez" con esta estrategia.

"Lo que le ocurrió al señor Mañueco que dijo en plena campaña electoral que nosotros queríamos tirar seres humanos al mar", insistió justo después de avisar que "estos señores del PP se dedican a demonizar con aquellos con los cuales tienen que pactar".

Para Abascal, es "ridículo colaborar con Sánchez atacando a todos los españoles que quieren orden, que quieren ley, que quieren prioridad nacional y que no quieren inmigración masiva".

En este sentido, ha criticado las contradicciones de Moreno Bonilla que "se ha tirado semanas reprochando que no había pactos" y ahora que los hay en Extremadura y Aragón dice "que no le gustan".

"Le agradecemos que sea claro, que diga que le parece bien Mercosur, que se saque fotos con Von der Leyen y que sea claro con los andaluces", zanjó durante su intervención.