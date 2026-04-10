La compra de casas por extranjeros se dispara en Castilla y León: rumanos y marroquíes, en cabeza

La compra de vivienda por parte de extranjeros sigue teniendo un peso importante en el mercado inmobiliario español, aunque con una tendencia descendente a nivel nacional.

Sin embargo, Castilla y León se desmarca de esta dinámica. Mientras las operaciones con compradores internacionales cayeron en España durante el segundo semestre de 2025, en la comunidad crecieron un 10,4%, hasta alcanzar 1.654 compraventas.

El precio relativamente asequible de la vivienda —con una media de 826 euros por metro cuadrado— y la presencia de compradores europeos, especialmente franceses, portugueses, rumanos y marroquíes, explican en parte este creciente interés por el mercado inmobiliario de la región.

En el segundo semestre de 2025 la compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros descendió un 4,4% interanual, hasta situarse en 66.629 operaciones, según los datos del Consejo General del Notariado.

A pesar de la caída, estas transacciones continúan teniendo un peso relevante en el mercado, ya que representaron el 18,4% del total de compraventas de vivienda en España.

El mercado inmobiliario protagonizado por extranjeros se divide claramente en dos grandes grupos.

Por un lado, los extranjeros residentes en España, que ya representan aproximadamente seis de cada diez operaciones realizadas por foráneos. Este grupo mantiene una tendencia al alza y suele adquirir vivienda para residencia habitual.

Por otro lado, están los extranjeros no residentes, que suponen cuatro de cada diez operaciones y muestran un ligero retroceso en los últimos datos. Este perfil suele vincularse a compradores que buscan segunda residencia, inversión o vivienda vacacional.

¿Y en Castilla y León?

Frente a la tendencia general de descenso en España, Castilla y León registró un comportamiento positivo.

Durante el segundo semestre de 2025 se contabilizaron 1.654 compraventas de vivienda por parte de extranjeros, lo que supone un crecimiento del 10,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

Este incremento sitúa a la comunidad entre las regiones donde más aumentó la demanda internacional, junto con Castilla-La Mancha (21,5%), Extremadura (13,8%) y Aragón (11%).

Pese a este crecimiento, el peso del comprador extranjero en Castilla y León continúa siendo reducido en comparación con las regiones costeras o con mayor atractivo turístico.

Uno de los factores que explica este comportamiento es el precio. El valor medio de la vivienda adquirida por extranjeros en Castilla y León se sitúa en torno a los 826 euros por metro cuadrado, una cifra muy inferior a la media nacional.

Este nivel de precios convierte a la comunidad en una de las más asequibles del país para adquirir vivienda.

Gráfico por comunidades mostrando las nacionalidades que más compran Consejo de Notarios

Por su parte, el perfil de los compradores extranjeros en Castilla y León presenta características propias. Entre los extranjeros no residentes, los ciudadanos franceses concentran casi un tercio de las operaciones, con el 29,1% del total.

Les siguen los portugueses, con un 9,3%.

En cambio, entre los extranjeros residentes en la comunidad destacan principalmente ciudadanos procedentes de Europa del Este y del norte de África.

Los rumanos representan el 14,2% de las compras realizadas por residentes extranjeros, mientras que los marroquíes alcanzan el 13,8%.

Este perfil refleja una demanda más vinculada a la residencia habitual y a la integración laboral en la comunidad que al turismo residencial o a la inversión en segundas viviendas.

El dato, sin embargo, confirma una tendencia descendente que se viene registrando en los últimos años. Si en el mismo periodo de 2024 los compradores extranjeros representaban el 19,5% del mercado, en 2023 alcanzaban todavía el 20,9%.

Esta evolución refleja un cierto enfriamiento de la demanda internacional, especialmente en algunas de las comunidades autónomas tradicionalmente más atractivas para el comprador extranjero.

Aun así, el interés internacional por la vivienda en España sigue siendo notable, tanto por la calidad de vida como por los precios relativamente competitivos frente a otros países europeos.

Además, el mercado presenta dinámicas diferentes según territorios y perfiles de compradores, con un peso creciente de los extranjeros residentes frente a los no residentes.

Menos operaciones, pero precios al alza

Aunque el número de compraventas por parte de extranjeros se redujo, los precios pagados por estos compradores siguieron aumentando en la mayoría del territorio nacional.

En concreto, el precio medio por metro cuadrado de las viviendas adquiridas por extranjeros alcanzó los 2.479 euros, lo que supone un incremento del 5% respecto al mismo periodo del año anterior.

Las mayores subidas se registraron en Cantabria (17,2%), la Región de Murcia (14,1%), La Rioja (13,4%), Navarra (12,6%) y la Comunidad de Madrid (11,6%). También se observaron incrementos destacados en Asturias (10,5%) y Extremadura (10,3%). En Castilla y León el crecimiento fue más moderado, con una subida del 1,8%.

La diferencia entre perfiles de compradores también es significativa. Los extranjeros no residentes —habitualmente vinculados a segundas residencias o inversiones— continuaron pagando los precios más elevados, con una media de 3.242 euros por metro cuadrado.

Por su parte, los extranjeros residentes abonaron de media 1.963 euros por metro cuadrado, una cifra más cercana a la de los compradores nacionales, que se situó en 1.839 euros.

En España

La distribución territorial de estos compradores también difiere. En el caso de los no residentes, la Comunidad Valenciana concentra el mayor volumen de operaciones, con el 40% del total. Le siguen Andalucía (25,3%), Cataluña (8,7%), la Región de Murcia (7,8%) y Canarias (7,4%). En el resto de comunidades su peso es mucho menor.

Entre los extranjeros residentes, Cataluña lidera el mercado con el 21,5% de las operaciones, seguida de la Comunidad Valenciana (21%), Andalucía (14,7%) y la Comunidad de Madrid (9,6%).

Por nacionalidad, el mercado presenta también una gran diversidad. Los compradores procedentes del Reino Unido continúan encabezando la demanda internacional, con 5.178 operaciones, lo que representa el 7,8% del total.

Muy cerca se sitúan los ciudadanos de Marruecos, con 5.154 compraventas (7,7%). Tras ellos aparecen los italianos (6,6%), los alemanes (6,5%) y los rumanos (6,5%). Además, el grupo de compradores procedentes de países extracomunitarios —agrupados como “otros fuera de la UE”— mantiene un peso relevante, con más de 8.200 operaciones, lo que supone el 12,3% del total.