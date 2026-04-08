Vox anima al PP a “descolgar el teléfono” para evitar que el PSOE presida las Cortes: "Estamos ahí"

El presidente de las Cortes de Castilla y León y candidato de Vox a la Presidencia de la Junta en las últimas elecciones autonómicas, Carlos Pollán

PP y Vox siguen deshojando la margarita y ahora ha llegado el turno del momento llamada, “cuelga tú”.

El presidente de las Cortes de Castilla y León y candidato de Vox a la Presidencia de la Junta en las últimas elecciones autonómicas, Carlos Pollán, ha instado al Partido Popular a negociar con su formación para impedir que el Partido Socialista presida el Parlamento autonómico en la próxima legislatura.

El dirigente de Vox ha asegurado que su partido está dispuesto a facilitar un acuerdo si el PP decide “descolgar el teléfono” y buscar su apoyo.

Las declaraciones se producen a pocos días del pleno de constitución de las Cortes, previsto para el 14 de abril, una sesión clave en la que se elegirá la Presidencia de la Cámara.

En ese contexto, Pollán ha recordado que el Partido Popular no cuenta con mayoría suficiente para controlar en solitario ni el Gobierno autonómico ni la Presidencia del Parlamento, por lo que necesitará apoyos externos para lograrlo.

Veto al PSOE

Desde Vox insisten en que su prioridad es evitar que el Partido Socialista Obrero Español dirija la institución legislativa. Pollán fue explícito al señalar que su formación “no va a permitir” que los socialistas presidan las Cortes y subrayó que estarán disponibles para negociar con el PP si decide iniciar conversaciones.

El dirigente también trasladó el mensaje a la dirección nacional del Partido Popular, a la que pidió que deje de poner obstáculos a posibles acuerdos con Vox no solo en Castilla y León, sino también en otras comunidades donde los pactos podrían resultar determinantes, como Aragón o Extremadura.

Según Pollán, su partido mantiene “la mano tendida” desde el 15 de marzo para avanzar en acuerdos que permitan “cambiar políticas” durante la próxima legislatura.

Además, aseguró haber mantenido contactos “fluidos” con el candidato popular a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con el objetivo de facilitar la gobernabilidad tras los resultados electorales.

Más allá de la invitación al diálogo, las declaraciones de Pollán reflejan la estrategia de presión que Vox intenta ejercer sobre el PP en un Parlamento fragmentado.

Aunque el partido de Mañueco fue el más votado el pasado 15 de marzo, su falta de mayoría le obliga a buscar apoyos para asegurar el control institucional.

La sesión constitutiva del 14 de abril será, por tanto, la primera prueba de fuerza de la nueva legislatura en Castilla y León.