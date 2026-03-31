La solidaridad récord de Castilla y León impulsa el éxito del Zampakilos Solidario de Vegalsa-Eroski

Los clientes tuvieron la opción de realizar dos tipos de donaciones: de producto, en las tiendas en las que se contó con voluntarios, y económica, a su paso por caja. Cedida

El compromiso social de los ciudadanos de Castilla y León ha vuelto a quedar patente. Tras la celebración de la décima edición de la campaña Zampakilos Solidario, organizada por Vegalsa-Eroski los pasados 13 y 14 de marzo.

Los resultados arrojan una cifra de generosidad récord de 122.288 kilos de productos y 27.562 euros recaudados para ayudar a las familias más vulnerables.

Aunque la campaña se desarrolló de forma conjunta en Galicia y Asturias, el peso de la red de establecimientos en nuestra comunidad (especialmente a través de los supermercados Eroski y Autoservicios Familia) ha sido fundamental.

Los recursos obtenidos se canalizarán a través de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) y llegarán de forma directa a los Bancos de Alimentos de León, Palencia, Zamora y del Sil en Ponferrada.

Un sistema de ayuda flexible

La gran ventaja de esta edición es la modalidad de la donación. Los clientes pudieron colaborar mediante la entrega física de productos o con aportaciones económicas en caja.

Gracias a la línea de crédito establecida por Vegalsa-Eroski, los Bancos de Alimentos recibirán los kilos donados y podrán disponer del dinero recaudado para adquirir productos frescos o de primera necesidad según sus existencias reales a lo largo de todo el año 2026.

"Esta campaña demuestra la fuerza de trabajar unidos. La solidaridad de los clientes y voluntarios en Castilla y León permite que los recursos se queden en el entorno más próximo de cada tienda", destacan desde la compañía.

La respuesta ciudadana en esta edición de 2026 ha superado todas las expectativas, registrando un incremento del 11% respecto al año anterior.

Este éxito refuerza la estrategia de la compañía en la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2: Hambre Cero, que se complementa con programas como "Desperdicio Cero" para garantizar que ningún alimento apto para el consumo acabe en la basura.