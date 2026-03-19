Mañueco convoca a los partidos para abrir una ronda de diálogo tras el 15-M: todos tienen cita y Vox es el primero

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha convocado en la tarde de este jueves, 19 de marzo, a los representantes de las formaciones que han obtenido representación en las Cortes.

Todo tras las elecciones del pasado domingo, 15 de marzo, en las que el popular ganó los comicios con 33 procuradores, dos más que en 2022, y en una convocatoria que busca iniciar una ronda de diálogo.

Fernández Mañueco abre esta etapa de diálogo con todas las fuerzas políticas que han obtenido representación parlamentaria con el fin de “impulsar el trabajo de esta legislatura”.

"Ahora más que nunca, a cada uno de nosotros nos corresponde, desde nuestras responsabilidades, responder a las demandas de la sociedad y poner nuestro esfuerzo y dedicación al servicio de los castellanos y leoneses", ha señalado el presidente en la convocatoria enviada a los candidatos números uno por cada partido.

Esta primera ronda de reuniones comenzará el próximo miércoles, a las 11 horas, con Vox. El jueves serán los encuentros con Soria Ya a las 11 horas, Por Ávila a las 12:30, UPL a las 16:00 y PSOE a las 17:30 horas. Todos los encuentros se celebrarán en la sede parlamentaria.