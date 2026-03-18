Alertan de que casi 1.000 municipios de Castilla y León "beben agua contaminada" y exigen reducir los nitratos

Greenpeace ha alertado este miércoles de que casi 1.000 municipios de Castilla y León "beben agua contaminada" y ha pedido reducir "hasta nueve veces" los nitratos.

La organización ecologista ha considerado "urgente" poner la mirada en "la dudosa calidad del agua en España y en Castilla y León, donde más crecen los municipios en los que ya se supera el límite legal actual de nitratos".

"Un equipo científico internacional, con mandato del Ministerio de Medio Ambiente danés, ha completado una revisión exhaustiva de evidencias científicas sobre el impacto de los nitratos en el agua y su conclusión es clara: suponen un riesgo para la salud", ha señalado.

Por ello, Greenpeace ha recordado que, "para proteger a las personas, recomiendan reducir casi nueve veces el límite actual, hasta los 6 mg/l".

La organización ha alertado de que en España "se estaría superando ampliamente ese nivel de riesgo, ya que hace décadas se estableció el límite legal en 50 mg/l, con el objetivo principal de proteger a los lactantes contra la metahemoglobinemia aguda".

"Desde entonces, los conocimientos científicos sobre los efectos de los nitratos en la salud han avanzado considerablemente y en la actualidad, como se confirma en ese nuevo estudio, deberían reducirse casi nueve veces", ha señalado.

Castilla y León, en cabeza

Greenpeace ha señalado que los últimos datos del Ministerio de Sanidad "revelan que en 198 municipios de Castilla y León, un 38% más que en 2023, no se pudo beber el agua del grifo en algún momento de 2024 debido a que la concentración de nitratos superó el límite legal actual".

"Sin embargo, a la luz del nuevo límite propuesto por la ciencia (6 mg/l), observamos que en 987 municipios, el 57,09% de los municipios de Castilla y León donde se analizan los nitratos, se igualó o superó en algún momento del 2024 este valor", ha añadido.

La organización ha destacado que se trata de "una contaminación provocada esencialmente por el uso masivo de fertilizantes sintéticos utilizados en la agricultura intensiva y las ingentes deyecciones de los animales explotados por la cruel ganadería intensiva y sus macrogranjas".

"Estos datos muestran que la situación en Castilla y León, en lugar de mejorar, está empeorando. Otro aspecto importante es que en muchos municipios las personas siguen sin saber cómo está su agua en cuanto a su nivel de nitratos", ha afirmado.

Greenpeace ha recordado, además, que la contaminación por nitratos "es considerada ya por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como el principal problema que afecta a las masas de aguas españolas".

"Urge reducir la concentración de nitratos en el agua de consumo para prevenir el cáncer colorrectal. La salud pública debe estar siempre por encima de la codicia de algunas empresas", ha afirmado Luis Ferreirim, responsable de ganadería en Greenpeace.

La "desmesurada" cabaña ganadera

La organización ha alertado de que, según los últimos datos consolidados del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, "en 2024 había ya 4.774.913 cerdos en Castilla y León, lo que supone un incremento del 35% en los últimos 10 años".

"Significa que hay casi dos cerdos por cada habitante de esta comunidad autónoma. Este es sin duda el sector con mayor responsabilidad en esta problemática y este incremento solo es posible con un modelo de ganadería industrial insostenible como el que tenemos", ha afirmado.

Y ha recordado que "estos animales necesitan mucho alimento para su engorde, cultivos que usan de forma masiva fertilizantes sintéticos, y generan muchísimos excrementos".

"Los cerdos son ya el 52% de la biomasa de animales para consumo humano en España y al menos un 60% de la carne producida se exporta", ha añadido.

Reducir los fertilizantes sintéticos

Greenpeace ha asegurado que "la única solución para afrontar la grave contaminación del agua por nitratos en España es ir a la raíz del problema, reducir de forma drástica el uso de fertilizantes sintéticos así como la cabaña ganadera en intensivo".

"Además, esto tiene múltiples beneficios. Entre otros, la reducción del agua consumida, de las emisiones de gases de efecto invernadero y de amoníaco, reducción de la deforestación, del maltrato animal y de la enorme dependencia de los piensos externos", ha señalado.

La organización ecologista ha asegurado que "el agua embotellada no es la solución, porque no habría para suministrar a toda la población y expone a las personas a otras sustancias tóxicas presentes en el plástico" y tampoco "el despliegue de macroplantas de biogás y biometano".

"La reversión del problema no va a ser inmediata en los puntos ya afectados pero se generará reducción progresiva y, si no se actúa, el número de personas afectadas seguirá escalando en nuevos municipios, de modo que habría que actuar sin dilación", ha señalado.

Coordinación y perímetros de protección

Greenpeace ha exigido que "exista una coordinación con las demás administraciones para poner freno a las principales causas del problema: el uso masivo de fertilizantes sintéticos y la inmensa cabaña ganadera en intensivo".

También "que se establezcan perímetros de protección amplios y estrictos en las zonas de captación de agua para consumo y que el Gobierno autonómico, así como los ayuntamientos, "no concedan autorizaciones para nuevos proyectos de ganadería intensiva ni la ampliación de los existentes".

Por otro lado, que "se reduzca el uso de fertilizantes sintéticos y la cabaña ganadera en intensivo y se promueva una transición agroecológica" y "que se pongan en marcha políticas de quien contamina paga" y que apoyen la reducción "de forma urgente del límite máximo legal de nitratos".