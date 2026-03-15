Los primeros votantes acaban formando la mesa electoral en Toro y otras anécdotas curiosas del 15-M

La jornada electoral del 15M en Castilla y León ha comenzado con normalidad. El consejero de Presidencia, Luis Miguel Gago, ha comparecido en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid ante los medios de comunicación para ofrecer los primeros datos sobre el desarrollo de la votación.

Durante su intervención, Gago ha señalado que la constitución de las mesas se ha producido con “tranquilidad y orden” en toda la comunidad. Según ha confirmado, el 100% de las mesas electorales ya se encuentran constituidas y funcionando con normalidad.

No obstante, la jornada ha dejado algunas incidencias y curiosidades puntuales en diferentes municipios.

En la provincia de Burgos, tres localidades —Villamediana, Jaramillo Quemado y Tinieblas de la Sierra— han tenido que constituir sus mesas con ciudadanos procedentes de otros municipios, debido a que no había suficientes personas del censo local para completar los puestos necesarios.

En Soria, también se han registrado incidencias en varios municipios. En Herrera de Soria, Villanueva de Gormaz y Escobosa de Almazán se han producido situaciones similares relacionadas con la organización de las mesas.

Además, en Fuentes de Magaña se detectó a primera hora que no estaba disponible el censo electoral, aunque el problema se solucionó rápidamente tras su traslado, permitiendo que la mesa comenzara a funcionar con normalidad.

Otra de las situaciones destacadas se ha producido en San Leonardo de Yagüe, donde uno de los miembros de la mesa presenta discapacidad auditiva. Según ha explicado el consejero, se le está prestando asistencia mediante un intérprete, garantizando así su participación en el proceso electoral.

Por último, en Toro (Zamora) faltaban inicialmente los miembros titulares y suplentes de una mesa electoral, por lo que se recurrió a los primeros votantes que acudieron al colegio electoral para completarla, tal y como contempla la normativa. La mesa quedó finalmente constituida y funciona con normalidad.

A pesar de estas incidencias puntuales, desde la Junta se insiste en que la jornada electoral se está desarrollando con normalidad en el conjunto de Castilla y León.