Comidas con amigos, vinos por el Húmedo, fútbol y paseos familiares: así reflexionan los candidatos en Castilla y León

Mañueco ha salido a pasear por Salamanca capital con Fina, su mujer, y con sus hijas Ana y Loreto, con quienes ha desayunado. Cedidas PPCYL

La campaña electoral en Castilla y León baja definitivamente el telón este sábado con la clásica jornada de reflexión marcada por la tranquilidad, los planes familiares y el descanso tras dos intensas semanas de actos y kilómetros por la Comunidad.

Los principales candidatos a la Presidencia de la Junta aprovecharon el día previo a la cita con las urnas para desconectar y recargar fuerzas antes de un domingo decisivo para la política autonómica y nacional.

Eso sí, todo sin pedir el voto, que por la ley electoral, hoy ya no se puede.

El candidato del Partido Popular a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha elegido su tierra para afrontar estas horas de pausa.

El actual presidente ha pasado el día en la provincia de Salamanca, rodeado de familia y amigos. La jornada comenzó con un desayuno familiar con su mujer Fina y sus hijas Ana y Loreto en la capital salmantina, un momento de calma tras el ritmo frenético de la campaña.

Mañueco junto a su familia

A mediodía, Mañueco tenía previsto trasladarse a un pueblo de la provincia para compartir comida con amigos, en un ambiente íntimo antes de la jornada electoral.

También ha optado por la cercanía familiar el candidato de Vox, Carlos Pollán, quien pasó la jornada completa en León. El aspirante a la Presidencia autonómica inició el día con un paseo por el popular barrio Húmedo, donde se tomó unos vinos acompañado por su hijo y su nieto, además de su madre, de 91 años.

Carlos Pollán (Vox) paseando por el centro de León Cedida

Tras ese momento distendido, Pollán celebró una comida familiar. Por la tarde, el ocio y el deporte marcaron su agenda: acudió al estadio Reino de León para animar a la Cultural y Deportiva Leonesa en su partido frente al Racing de Santander.

Por su parte, el candidato socialista, Carlos Martínez, regresó a su ciudad, Soria, donde es alcalde, para compartir el día con familiares y amigos. La mañana comenzó con un paseo por la ribera del Duero a su paso por la capital soriana.

Martínez también paseó por las calles de la ciudad antes de reservar la tarde para descansar. El domingo tiene previsto votar por la mañana y acudir por la tarde al estadio de Los Pajaritos para animar al CD Numancia, que se enfrentará al Atlético Astorga, antes de seguir el escrutinio con su equipo en el hotel Convento de San Francisco.

En clave soriana también transcurre la jornada del candidato de Soria Ya, Ángel Ceña, que afronta este sábado como una oportunidad para descansar después del ajetreo de la campaña.

Tras un paseo matutino, prevé dedicar el día a la familia y los amigos, con planes sencillos que podrían incluir ir al cine o compartir tiempo con su entorno más cercano. Ceña votará este domingo en el Colegio Público Doce Linajes de la capital soriana.

Así, entre desayunos familiares, paseos por el Duero, vinos en el Húmedo o partidos de fútbol, los candidatos apuran las últimas horas antes de que los ciudadanos de Castilla y León tengan la última palabra en las urnas.