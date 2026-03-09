Castilla y León, en alerta: llega una dana de "chorro polar" con desplome de las temperaturas

El inicio de esta segunda semana de marzo ha puesto fin a la tregua meteorológica en Castilla y León.

La llegada de una nueva dana, sí, otro más, (Depresión Aislada en Niveles Altos), desprendida de un chorro polar ondulado, ha activado los avisos amarillos en seis provincias de la comunidad, amenazando con dejar acumulaciones de nieve significativas en plena transición a la primavera.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene la vigilancia sobre la Cordillera Cantábrica, Sanabria y el Sistema Central. Según los modelos europeos, el núcleo de aire frío que atraviesa la región presenta temperaturas de hasta 34 grados en capas altas, lo que está provocando que la cota de nieve se desplome hasta los 800-1200 metros.

Se esperan espesores de hasta 10 centímetros en zonas de León, Zamora, Ávila y Salamanca.

De hecho, los expertos de Meteored no descartan episodios de "desplome" térmico debido al carácter tormentoso de las nubes, lo que podría llevar los copos incluso a los cascos urbanos de Ávila y Salamanca durante las próximas horas.

Pero la nieve no es la única protagonista. El frente de inestabilidad está barriendo la comunidad de noroeste a sureste, dejando a su paso chubascos generalizados que, en puntos del valle del Duero, podrían ir acompañados de tormentas y granizadas puntuales. Es el comportamiento típico de una "gota fría" de marzo: ambiente muy variable, frío intenso y fenómenos localmente fuertes.

Evolución

A medida que avance la jornada del martes, el centro de la depresión se desplazará hacia el sur de la Península, situándose sobre el mar de Alborán. Esto dará un respiro a Castilla y León:

En la comunidad: Las precipitaciones irán remitiendo en el Sistema Central y los cielos tenderán a abrirse, aunque las temperaturas se mantendrán bajas.

En el resto del país: La alerta se trasladará al Levante y Andalucía oriental, donde se esperan lluvias torrenciales.

Desde Protección Civil se recomienda extremar la precaución en los puertos de montaña de la región y consultar el estado de las carreteras, ya que esta DANA podría no ser la última que visite la meseta antes de que termine el mes.