Mañueco carga contra la “política de la chapuza” de Redondo con las mujeres por las pulseras antimaltrato: “Eso no lo queremos”

Alfonso Fernández Mañueco en un acto por el Día Internacional de la Mujer en Burgos. Fotografía: Rubén Cacho /ICAL.

El candidato del Partido Popular de Castilla y León a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha clausurado en la mañana de este domingo, 8 de marzo, un acto con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Lo ha hecho en Burgos, después de pasar ayer también por la localidad burgalesa de Aranda de Duero, y en el Auditorio Fórum Evolución, desde las 12:00 horas, en un acto en el que ha estado acompañado por Cristina Ayala, alcaldesa de Burgos y por Borja Suárez, presidente del PP de Burgos y Marta Arroyo, la candidata número 1 a las Cortes por el PP burgalés.

“Encarnáis la buena política. Gestión eficaz y estabilidad. Es lo que hacemos desde el gobierno de Castilla y León y el PP. Sabemos cuál es la política de la chapuza con las pulseras antimaltrato de Ana Redondo. Eso no lo queremos. Queremos la igualdad real y efectiva de las mujeres”, ha añadido Mañueco.

El presidente del PP de Castilla y León ha afirmado que “tiene un proyecto y llega a gobernar” y los otros “vienen a bloquear el gobierno”.

“Hemos pisado en los últimos meses caminos que otros no recorrieron. Hemos escuchado voces. Miles de kilómetros, pero tenemos la fuerza que vosotros nos dais. Los que nos dais la fuerza para seguir adelante”, ha añadido Mañueco.

“Nosotros venimos a gobernar, no a poner palos en las ruedas ni a conformarnos con la oposición. A trabajar porque Burgos no tiene un minuto que perder. Quienes no quieran participar que se aparten. El PP viene a trabajar por Burgos y Castilla y León”, ha insistido.

“No pactaremos con el socialismo de Castilla y León. Han demostrado que nuestros problemas no son sus problemas. Defenderé la tierra por encima del interés de Sánchez y sus socios. Nunca pactaré un gobierno con el PSOE de Sánchez porque no son de fiar”, ha explicado.

Mañueco ha asegurado que somos “líderes” en el crecimiento industrial, y en servicios y que hemos construido una “gran tierra”.

“Me siento muy orgulloso de lo que hemos construido entre todos. La envidia y el ejemplo de toda España se llama Castilla y León y eso es gracias a nosotros. Tened la certeza de que nos quedamos aquí, desde el primer día al final. Creemos en esta tierra. No esperamos un cargo de consolación fuera”, ha apuntado el candidato del PP.

Ha añadido que “vamos a gobernar para todos” porque “no nos mueve el odio y la división entre ciudadanos” porque “gobiernan para todos”.

“Hay gente que no nos vota que son compañeros y merecen un buen gobierno. También, quien no nos vota tendrá un buen gobierno que será el del PP de Castilla y León. Tenemos un proyecto de futuro que es colocar a la Comunidad entre las tres mejores para vivir”, ha insistido el popular.

“Queremos creer en esta tierra y en sus gentes y vamos a colocar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades para vivir. No lo dudéis”, ha insistido valorando las 1.031 medidas del PP.

Ha afirmado que se toma “muy en serio la política” que “no puede ser un realito ni 30 segundos para la televisión” sino un instrumento para “mejorar el día a día de la gente” para “eso sirve la política del PP”, ha argumentado.

Medidas

Mañueco ha hablado de las medidas de las que se pueden beneficiar las mujeres. “Si se hace autónoma, 18 meses de cuota de la seguridad social y si es contratada, un año del pago de la seguridad social”.

Ha apostado por la mujer en las titulaciones científicas y por los programas sanitarios Mujer 50 plus y Mujer 70 plus.

“Apoyaremos a las mujeres que quieren vivir en su pueblo. También el incremento del 15% para las ayudas de la PAC”, ha añadido citando también a la tarjeta Buscyl y a mantener el apoyo de las medidas de conciliación y educación gratuita de 0 a 3 años.

“En Burgos se va a construir, además, la Facultad de Medicina que será una realidad en el año 26-27”, ha afirmado.

La campaña “va bien”

“Cada voto que no vaya al PP es un voto para la izquierda. Es un escaño más para los intereses de Sánchez para frenar el futuro de Castilla y León que lo representa. Tenemos que unir esfuerzos, o se vota por la solución o por el problema, viendo lo que ha ocurrido en Extremadura. Vamos a por la victoria”, ha añadido.

Mañueco ha asegurado que la campaña “va bien” y ha añadido que “el domingo decide los próximos cuatro años de hijas, familias y hay que pensar en cuatro años sin permitirnos el lujo de “la complacencia”.

“Certezas”

El acto ha comenzado con las palabras de Cristina Ayala, alcaldesa de Burgos, que ha hablado de “certezas y oportunidades para las mujeres” en Castilla y León y ha hablado del “apoyo responsable de gobiernos como el del PP y de Alfonso Fernández Mañueco”.

“Yo pediría a un político que se dedicase menos al insulto y más a los ciudadanos y los servicios que es lo que hace Mañueco y lo que queremos que haga desde el 15 de marzo”, ha afirmado Ayala, primera alcaldesa mujer de la ciudad burgalesa.

Al resto de partidos políticos ha indicado que “solo le queda el ruido y la oposición” y que el PP quiere “gobernar para transformar las cosas a mejor” con “un Gobierno responsable desde el 15 de marzo”.

“Necesitamos gobiernos comprometidos con los burgaleses, con la industria… Queridas mujeres y hombres, a todos, lo que tenemos con Mañueco no tenemos ruido sino certezas”, ha finalizado Ayala.

El foco en las mujeres

Borja Suárez, el presidente del PP de Burgos, ha tomado la palabra después para ensalzar el Día Internacional de la Mujer este 8M en el ecuador de la campaña. Durante estos días, para él ha habido “mucho ruido” pero él ha preferido “hablar de nueces”.

“Cuando uno escucha memeces de Carlos Martínez poco se puede decir. Es un buen día para hablar de Castilla y León, de León y Castilla con el foco puesto en las mujeres”, ha añadido Suárez, citando a conocidas mujeres que han marcado la historia de nuestra tierra.

“Hablar de Castilla y León es hablar de grandes mujeres. Presumimos del enorme elenco de mujeres que representan nuestras mujeres, deportistas, y diferentes personalidades”, ha añadido.

También ha hecho referencia a las mujeres que trabajan en Burgos, tanto como autónomas como en la industria en un “legado magnífico” a lo que se suma que “en la ciudad hay una alcaldesa”.

“Este es el mejor ejemplo. Es buen momento para hablar de historia y para decirle a Martínez que tiene que recorrer la Comunidad y no tiene que irse lejos para hablar de feminismo, del de verdad. No hace falta teñirse el pelo de morado o de rojo para reivindicar el valor de la mujer”, ha explicado.

Para acabar ha pedido el apoyo el próximo 15-M para Alfonso Fernández Mañueco y el “gran proyecto del PP” encabezado por el candidato a la reelección.

“Me gusta hablar de personas”

Por su parte, Marta Arroyo, la candidata número 1 a las Cortes por el PP de Burgos, ha seguido la tónica de Ayala y Suárez y ha defendido la labor de la mujer en este día tan marcado. Ella es una de las siete cabezas de lista que presentan los populares para estas elecciones.

“Me gusta hablar de personas, no de hombres y mujeres. Aunque no somos iguales, en el deporte, en la política y tenemos que trabajar en búsqueda de la plena igualdad. Se ha avanzado mucho, pero queda camino por recorrer”, ha añadido Arroyo.

Ha apostado por la “igualdad” que no debe ser “una quimera ni un sueño”, ha señalado y ha citado a Mañueco dándole las gracias por “apostar por la igualdad”.