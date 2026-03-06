Mañueco, Pollán y Martínez vuelven a medir sus fuerzas en el segundo debate antes del 15M: hora, fecha y televisión

De izquierda a derecha: Carlos Pollán (Vox), Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Carlos Martínez (PSOE) en el primer debate de este jueves. Fotografía: Miriam Chacón / ICAL.

Tras el primer debate que tuvo lugar en la noche de este jueves, 5 de marzo, no hay tiempo para el descanso antes del 15M, fecha de las elecciones autonómicas en Castilla y León y ya se cocina el segundo que tendrá lugar el próximo martes, 10 de marzo.

Castilla y León Televisión celebrará dicho encuentro en su sede central de Producción de Programas en Valladolid.

La cadena emitirá el encuentro en La 7 y a través de La 8, donde se va a contar con intérprete de lengua de signos y ambos canales van a ofrecer una programación especial durante la tarde y la noche.

A las 21:00 horas comenzará el debate en el que se verán las caras los candidatos de los tres partidos políticos con grupo parlamentario propio en la última legislatura: Alfonso Fernández Mañueco (PP), Carlos Martínez (PSOE) y Carlos Pollán (Vox).

Un debate, el de este martes, que va a estar moderado por los periodistas de CyLTV María Núñez y Antonio Renedo.

Estará estructurado en cuatro bloques temáticos que se centrarán en el medioambiente, medio rural y despoblación; servicios públicos, infraestructuras y vivienda; economía y financiación autonómica; y pactos y regeneración democrática. La duración prevista será de 85 minutos en los que se incluyen también el minuto de presentación y mensaje inicial de cada candidato y el “minuto de oro” para sus alegatos finales.

Desde las 19:30 horas, José Luis Martín conducirá un programa especial previo, en el que se mostrarán todos los detalles de la llegada de los candidatos, y un programa posterior en el que se ofrecerán las valoraciones de los partidos participantes en el debate y todo el análisis del evento.