Los trabajadores de los servicios sociales, rotundos, alzan la voz y piden más personal: "No se trata de ganado, son personas”

Concentración de los trabajadores de servicios sociales ante la Gerencia de la Junta.

En la mañana de este viernes, 27 de febrero, CSIF ha convocado a los medios a una concentración que se ha desarrollado frente a la Gerencia de Servicios Sociales de Valladolid, contra la precariedad laboral y por unos servicios y centros asistenciales de calidad para los usuarios.

Han sido más de un centenar los trabajadores de los servicios sociales de estos centros que han pedido cambios y mejoras. Han sido la delegada de Servicios Sociales y técnico de Atención Directa, Noelia Rodríguez y el presidente del sector autonómico de Administración General de CSIF en Castilla y León , Agustín Argulo, los que han atendido a los medios.

“Son personas no se trata de ganado”, “Sin personal no hay calidad”, gritaban los manifestantes frente a la Gerencia de Servicios Sociales.

“Venimos, principalmente, a reivindicar el deterioro progresivo que hay en las plantillas con una enorme falta de personal en todos los centros de la Gerencia. Se está trabajando de forma habitual sobre mínimos establecidos y muchas veces se incumple de forma reiterada estos mínimos por salidas al médico o permisos familiares”, ha asegurado Noelia Rodríguez.

Ha añadido que “esto produce una aminoración en los efectivos reales con los que los centros cuentan” y que “las necesidades de servicio se convierten en algo estructural” y supone que “a nuestros trabajadores se les niega continuamente y a diario asuntos personales”.

Imagen de la concentración.

“Por esta falta de personal no se puede acceder a cursos de formación, que es un derecho del trabajador. Hay que sumar la sobrecarga que, a diario, se tiene. Los trabajadores están a la deriva y sufren riesgos muscoesqueléticos y psicosociales”, ha apuntado Rodríguez.

Según ella, esta falta de derechos en los trabajadores repercute en los usuarios. Por todo ello, desde Gerencia de Servicios Sociales piden “mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y hacer un refuerzo inmediato de plantillas y personal que están obsoletas”.

“Están, por unidades de convivencia, atendiendo a 22 usuarios, dos profesionales. Por la noche la ratio, en tres plantas, deberían ser seis y se quedan cuatro. Esto es una necesidad continua y a diario del servicio. El personal está sobrecargado. Se ha dicho basta ya”, ha finalizado.

Una reunión

Agustín Argulo, el presidente del sector autonómico de la Administración General de CSIF en Castilla y León, ha asegurado que han pedido una reunión a la Gerencia de Servicios Sociales para “atajar todos estos problemas”.

“La situación es insostenible, no solo para los trabajadores, sino que afecta a los usuarios. Al haber falta de personal no se da el servicio público que se debería a dichos usuarios de los centros residenciales”, ha afirmado.

Ha añadido que afecta también “la falta de bolsas de empleo” de las cuales “muchas de ellas están agotadas” y es “habitual que acudan al ECYL a cubrir las necesidades” en algo que choca con los “criterios de mérito y capacidad”.

“Un buen profesional tiene que estar formado y cumplir requisitos. Los criterios del ECYL no son públicos por lo que no se cumple que esos profesionales que atienden en los centros sean los mejor formados”, ha asegurado Argulo.

Estos problemas, a su entender, vienen del Convenio Colectivo de 2023 que “fue un mal convenio” que refleja la “falta de complementos, de trabajadoras, sin establecerse las funciones” y con “falta de personal”.

“La Gerencia de Servicios Sociales se está inventando puestos que no se negociaron en el convenio. Tras más de dos años y medio lo denunciamos porque necesitamos que todas estas condiciones se vuelvan a negociar con las necesidades reales de los centros”, asegura.

Agustín Argulo, el presidente del sector autonómico de la Administración General de CSIF en Castilla y León ha afirmado que “en todas las provincias hay un centro de personas mayores y dos en León, Ponferrada, Miranda y centros de menores o de discapacitados, son muchos centros afectados”.

“Es una problemática en todos los centros. Hablamos de más de 4.000 trabajadores, de los cuales el 46% son temporales. Y cerca de un 10% de vacantes. Hay que cubrirlo para reforzar las plantillas, pero, habría que reforzarlas más. Hay más necesidad de personal”, ha finalizado Argulo.