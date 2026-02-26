La fiesta de Villalar estrenará escultura y espacio cultural gracias a una nueva ayuda de la Junta de 70.000 euros

De nuevo la Junta sale en ayuda de la fiesta de Villalar del próximo 23 de abril después de que la Fundación Castilla y León haya decidido ahogarla económicamente.

Así, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado, a propuesta de la Consejería de la Presidencia, la concesión de una ayuda de 70.000 euros al Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros para financiar diversas actuaciones con motivo del 50 aniversario del primer Villalar, celebrado en 1976.

Estas ayudas se suman a las otorgadas ya hace unas semanas de 190.000 euros. En este caso, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha adelantado que serán las últimas que se otorguen para celebrar la fiesta el 23 de abril.

El acuerdo garantiza la ejecución en plazo de las iniciativas conmemorativas previstas para la celebración de 2026 y permite iniciar de inmediato los trámites administrativos municipales necesarios para su desarrollo, asegurando así que todas las infraestructuras y elementos artísticos estén finalizados con la debida antelación.

Escultura y exposición

El acuerdo contempla la instalación, en el acceso principal del recinto, de una escultura en bronce dedicada a los Comuneros, obra del artista Jesús Hilera. Este hito escultórico tendrá carácter permanente y servirá como elemento de reconocimiento a la memoria histórica vinculada a Villalar y a la significación institucional que esta conmemoración representa para la Comunidad.

La idea es que se inaugure el próximo 23 de abril.

La ayuda permitirá acometer las actuaciones planteadas por el Consistorio. Entre ellas destaca la creación de un espacio cultural cubierto de carácter temporal en la Campa, concebido como ámbito expositivo.

Este espacio albergará la muestra ‘Insurrecta’ del artista internacional Gonzalo Borondo, reforzando la proyección cultural del municipio y consolidando este enclave como espacio de referencia para la actividad artística en Castilla y León.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, subrayó que con esta decisión “se completan las ayudas que damos al Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros”. Explicó que la aportación responde a un doble objetivo y tiene carácter extraordinario, ya que no se repetirá en próximos ejercicios.

En concreto, hizo referencia a la financiación de la escultura conmemorativa y del espacio cultural, actuaciones que, según señaló, permitirán que el aniversario “se celebre en las mejores condiciones posibles”.