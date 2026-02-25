José Antonio Lobato será la mirada maestra de la campaña electoral: una columna diaria en EL ESPAÑOL de Castilla y León

Llegan las elecciones en Castilla y León, un momento crucial para la Comunidad, por lo tanto, lo mejor es empaparse de lo que está ocurriendo con una mirada realista pero también crítica. Y qué mejor forma de hacerlo que leyendo todos los días a una firma que no necesita presentación porque su trayectoria habla sola.

Así, el columnista habitual de EL ESPAÑOL de Castilla y León, José Antonio Lobato, será el encargado de realizar una columna/crónica diaria de todo lo que ocurra durante la campaña electoral de las elecciones autonómicas de 2026, que arrancan mañana jueves.

A partir del próximo sábado 28 de febrero, Lobato cambiará el ritmo semanal de sus colaboraciones habituales de los miércoles para ofrecer una columna diaria donde no se dejará nada en el tintero sobre lo que digan y hagan los políticos de la Comunidad durante esta cita, una vez más, escrita en clave nacional.

Con el pulso firme y ese estilo elegante que le caracteriza, será el encargado de dibujar el mapa político de una campaña que promete ser histórica.

La experiencia acumulada en todos estos años por su trabajo y su capacidad para ‘hacer de esponja’ de la realidad social, se ponen al servicio del lector para analizar lo que ocurra en los mítines, los debates, las anécdotas y los pasillos de la política regional.

La andadura diaria de Lobato comenzará este sábado 28 de febrero, coincidiendo con el arranque del fragor electoral. Sus textos acompañarán a los castellanos y leoneses hasta el viernes 13 de marzo, día en que se cerrará la campaña.

Tras casi quince días de análisis ininterrumpido, el autor guardará silencio el sábado 14, respetando la jornada de reflexión, para dar paso al veredicto de las urnas el domingo 15 de marzo.

Una firma con sello propio

José Antonio Lobato es, por derecho propio, una de las grandes referencias de la sociedad vallisoletana. Su legado como director de Comunicación de El Corte Inglés en Castilla y León y Cantabria durante casi 37 años es inigualable.

Una etapa que cerró en febrero de 2023 dejando tras de sí un respeto unánime tanto de sus compañeros de profesión como de los ciudadanos.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, Lobato ha sido testigo y protagonista de momentos imborrables en las últimas tres décadas.

Actual miembro de la Junta Directiva de CEOE Valladolid y patrono de la Fundación Futudís, José Antonio Lobato demuestra que la jubilación era solo el prólogo de una "tercera vida" llena de actividad.

Desde octubre de 2024, sus columnas de los miércoles han sido un lugar de sensatez y buen gusto; ahora, la campaña electoral de Castilla y León tendrá un cronista con elegancia.