El ‘efecto Ayuso’ desembarca en Valladolid, epicentro de la campaña del 15-M: “Artillería pesada” del PP

Alfonso Fernández Mañueco, pasea por Valladolid junto a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero ICAL

El Partido Popular de Valladolid no quiere dejar nada al azar en la carrera hacia las Cortes de Castilla y León. Bajo el lema ‘Aquí certezas’, el presidente provincial, Conrado Íscar, y la cabeza de lista, María Pardo, han desvelado esta mañana una estrategia electoral que combina el "puerta a puerta" en los 225 municipios de la provincia con un desfile de líderes nacionales que convertirá a Valladolid en el epicentro de la política española durante las próximas semanas.

El objetivo es claro: movilizar al electorado mediante el respaldo de las figuras más potentes de la formación. La agenda de actos estrella queda configurada de la siguiente manera.

Así, el arranque (27 de febrero), será cuando el presidente de la Junta y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, abrirá fuego en Valladolid este jueves para dar el pistoletazo de salida oficial.

El "efecto Ayuso" (1 de marzo): Uno de los platos fuertes llegará apenas iniciada la campaña. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desembarcará en tierras vallisoletanas para dar un impulso mediático a la candidatura de María Pardo.

Durante los 15 días de campaña, la provincia recibirá a figuras de la dirección nacional como Carmen Fúnez, Juan Bravo o Ester Muñoz, reforzando el carácter estratégico de esta cita electoral.

El gran cierre (13 de marzo): Para el tramo final, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, regresará a Valladolid para protagonizar el cierre de campaña junto a Mañueco, escenificando la unidad y la importancia de estos comicios para el proyecto nacional del partido.

Pese al brillo de los invitados, María Pardo ha insistido en que el corazón de la campaña estará en la "vida real". La candidata se ha comprometido a recorrer cada rincón de la provincia, desde los grandes núcleos hasta las nueve pedanías, con un programa que incluye 1.031 medidas.

"Queremos que Castilla y León esté entre las tres mejores comunidades para vivir", afirmó Pardo, destacando compromisos específicos para Valladolid como la solución definitiva para el Hospital Clínico, la construcción de 600 viviendas rurales y la mejora de las infraestructuras industriales en la zona de Íscar.

Logística y presencia a pie de calle

Para facilitar la participación de los afiliados, el partido habilitará autobuses para el gran acto del 28 de febrero en Ávila.

Además, el PP mantendrá su base de operaciones en la caseta de la calle Santiago, donde los ciudadanos podrán consultar directamente las propuestas en educación, sanidad y servicios sociales.