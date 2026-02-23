La Junta Electoral Central rechaza los recursos del PSOE por un vídeo de Carlos Martínez y contra un tuit de Mañueco

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez,

La Junta Electoral Central (JEC) ha rechazado los recursos presentados por el PSOE contra los acuerdos que rechazaban, por un lado, su denuncia contra un tuit del candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, y, por otro, contra la estimación de la denuncia que los 'populares' presentaron contra un vídeo electoralista del candidato socialista, Carlos Martínez, mientras ejercía como alcalde de Soria.

En concreto, se ha desestimado un recurso contra el acuerdo de la Junta Electoral de Castilla y León que rechazaba la denuncia del PSOE por un mensaje de Mañueco en sus redes sociales en el que "invitaba al voto el próximo 15 de marzo".

Los socialistas cargaron contra una publicación en el perfil personal del candidato del PP en el que se utilizaba el lema del partido escogido para esta precampaña electoral bajo el eslogan: "Aquí, menos ruido y más nueces". Y denunciaron que se utilizaban también "consignas partidistas".

En este sentido, consideran que Mañueco estaba "vulnerando la neutralidad infringiendo los artículos 50 y 53 de la LOREG" y entendían que "no se puede escindir artificialmente la figura del presidente de la Comunidad Autónoma de la del candidato a las elecciones".

Sin embargo, la JEC ha ratificado la decisión de la Junta Electoral de Castilla y León al señalar que en los casos de utilización de un perfil personal en una red social, la infracción de la LOREG exige "que se acredite que el perfil utilizado ha sido organizado, financiado o depende, siquiera indirectamente de un organismo público".

De esta manera, han incidido de todas formas en que, a pesar de que algunas afirmaciones de Mañueco tienen un contenido electoral, "no puede apreciarse la existencia de una petición del voto al electorado, expresa o implícita, pero inequívoca o concluyente, a favor del PP".

Vídeo electoralista

Por otro lado, se ha desestimado el recurso del PSOE contra la estimación de la denuncia del PP contra un vídeo de Carlos Martínez difundido desde la cuenta oficial de los socialistas de Castilla y León. En él, se podía ver al candidato en atril del Ayuntamiento de Soria, donde actuaba en una rueda de prensa tras una celebración de la Junta de Gobierno Local.

Aunque el PSOE ha argumentado que aunque las declaraciones de Martínez, de carácter electoralista, se dieron en un acto "convocado con finalidad estrictamente institucional" y que las manifestaciones se produjeron "en respuesta espontánea a las preguntas de los periodistas", sin que además existiera "petición expresa de voto ni utilización de recursos económicos públicos para su difusión".

Pero la JEC ha vuelto a dar la razón a la Junta Electoral de Castilla y León al entender también que Martínez, "en su calidad de alcalde de Soria, realizó una serie de afirmaciones en el turno de respuesta a los periodistas con connotaciones electoralistas y critica la gestión realizada por el candidato de la oposición".

"No se limitó a comunicar extremos relativos a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Soria que se acababa de celebrar y que dio lugar a la rueda de prensa, sino que fue más allá y realizó una crítica del partido de la oposición", han zanjado.