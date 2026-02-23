La hoja de ruta del PPCyL para el 15-M: ‘Aquí, certezas’ con 110 actos, dos con Feijóo y Mañueco, y cinco caravanas simultáneas

La coordinadora de campaña, Isabel Blanco, ha sido la encargada de detallar la hoja de ruta que seguirá la formación con Alfonso Fernández Mañueco como candidato a la Presidencia de la Junta.

El Partido Popular de Castilla y León ha presentado este lunes las líneas maestras de su campaña electoral de cara a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, tras la reunión del Comité de Campaña celebrada en la sede regional del partido.

La coordinadora de campaña, Isabel Blanco, ha sido la encargada de detallar la hoja de ruta que seguirá la formación con Alfonso Fernández Mañueco como candidato a la Presidencia de la Junta.

El objetivo, según ha explicado, es revalidar la confianza mayoritaria de los castellanos y leoneses y consolidar un modelo de estabilidad, crecimiento y servicios públicos de calidad en la Comunidad.

Bajo el lema ‘Aquí, certezas’, el PP articula una campaña que, en palabras de Blanco, busca ofrecer “proyecto, experiencia y gestión” frente al “ruido y enfrentamiento” político.

“La política se ha convertido en demasiadas ocasiones en ruido y confrontación. Nosotros ofrecemos algo distinto: certezas”, ha afirmado la coordinadora, quien ha subrayado que será una campaña “pegada a la vida real, a las personas, a las familias, a los negocios y a los pueblos”.

Blanco ha destacado la singularidad territorial de Castilla y León, con nueve provincias y 2.248 ayuntamientos, donde la dispersión geográfica convierte los servicios públicos en una necesidad esencial.

“Aquí significa Castilla y León. Aquí son nuestros pueblos, nuestros comercios, nuestros bares, nuestras residencias y nuestros colegios”, ha señalado.

Un programa con 1.031 medidas y objetivos medibles

El Partido Popular concurrirá a las elecciones con un programa compuesto por 1.031 medidas tangibles, estructuradas en nueve ejes estratégicos y 40 indicadores medibles, con el objetivo de situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades autónomas para vivir.

“No partimos de cero. Queremos consolidar lo que ya funciona en Educación, Sanidad y Servicios Sociales, y seguir avanzando para generar más oportunidades”, ha explicado Blanco, quien ha insistido en que la campaña se centrará en explicar estas propuestas “con claridad y cercanía”.

La campaña contará con una estructura territorial “sin precedentes”, con más de 110 actos de ámbito autonómico, además de múltiples citas provinciales.

El PP desplegará cinco caravanas simultáneas e independientes: La del presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo.

La del candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. La de los consejeros autonómicos y La de los vicesecretarios nacionales y la de los candidatos provinciales.

Las caravanas de Feijóo y Mañueco coincidirán únicamente en dos grandes citas: el acto de inicio de campaña en Ávila, este sábado, y el acto de cierre en Valladolid.

De esta forma, los ‘populares’ han previsto una campaña que comenzará este jueves, 26 de marzo, con la tradicional pegada virtual de carteles y otra posterior de las cabeza de lista a las Cortes, entre ellos Fernández Mañueco que estará en Salamanca.

Además, el viernes, 27 de febrero, Núñez Feijóo acudirá a Vitigudino, La Fuente de San Esteban y Ciudad Rodrigo (Salamanca), para desplazarse al día siguiente hasta Ávila, donde protagonizarán el primer gran acto conjunto, al que seguirá otro el 13 de marzo en Valladolid.

En concreto, Fernández Mañueco visitará las nueve provincias y, en paralelo, lo hará el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que también visitará toda la Comunidad. Además está previsto que hagan campaña otros líderes nacionales y representantes políticos, a los que se unirán los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, así como los consejeros de la Junta y otros dirigentes locales, como alcaldes y diputados provinciales.

Durante la campaña se celebrarán mítines, actos sectoriales y visitas a colectivos como agricultores, ganaderos, transportistas, empresarios, comercios y entidades sociales. “Queremos llegar a todo el territorio y explicar nuestro modelo de Comunidad directamente a quienes viven y trabajan aquí”, ha señalado Blanco.

Una campaña centrada en Castilla y León

La coordinadora ha insistido en que el eje del mensaje será exclusivamente Castilla y León y su futuro a partir del 15 de marzo.

“Esta campaña va de Castilla y León. Va de la vida real. Va de lo que importa a las familias. Frente al ruido y la confrontación, ofrecemos estabilidad, responsabilidad y futuro. Aquí, certezas”, ha concluido.