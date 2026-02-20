Mañueco, el favorito para ser presidente; Martínez y Pollán, dos desconocidos y Ceña, el mejor valorado: el CIS habla

Alfonso Fernández Mañueco saluda a Carlos Pollán, a su llegada al hemiciclo para el Pleno de las Cortes de Castilla y León L. Pérez ICAL

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dibuja un escenario de máxima igualdad en Castilla y León a menos de un mes de las elecciones autonómicas del 15 de marzo.

El estudio preelectoral de Tezanos para la Comunidad sitúa al Partido Popular (PP) como primera fuerza, aunque sin mayoría suficiente para gobernar en solitario, y con la necesidad de pactos para formar Ejecutivo.

Según el sondeo, el PP obtendría el 33,4% de los votos y entre 28 y 38 escaños en las Cortes. Muy cerca se sitúa el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con el 32,3% de los sufragios y una horquilla de entre 26 y 35 procuradores. Vox consolidaría la tercera posición con el 16,1% y entre 11 y 19 escaños.

Sin embargo, más allá de la estimación de voto, el CIS pone el foco en la valoración de los candidatos y en su nivel de conocimiento entre el electorado. En este terreno, el actual presidente y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, obtiene una nota media de 4,60, por delante del aspirante socialista, Carlos Martínez Mínguez, que logra un 4,43.

Sin embargo, las mejores valoraciones no corresponden a los candidatos de los grandes partidos. Ángel Ceña Tutor, de Soria ¡Ya!, alcanza un 5,89, la nota más alta del sondeo, seguido de Pedro Pascual, de Por Ávila, con un 5,21. También roza el aprobado Alicia Gallego, de Unión del Pueblo Leonés (UPL), con un 4,90.

En cambio, el candidato de Vox, Carlos Pollán, se queda en un 3,47; Juan Gascón (Izquierda Unida) obtiene un 3,61; y Miguel Ángel Llamas (Podemos), un 3,16.

Desconocimiento

El estudio también refleja un elevado nivel de desconocimiento de varios aspirantes, un factor que puede condicionar la campaña. Mientras Mañueco es ampliamente conocido,(solo un 4% no sabe quién es), el 37,4% de los encuestados asegura no conocer al candidato socialista Martínez Mínguez.

El porcentaje se eleva en el caso de Pollán (39,3%), Gascón (47,4%) y Llamas (48,6%). En el caso de Pascual, el desconocimiento es del 26,5%.

Estos datos explican en parte la paradoja que refleja el CIS, ya que los candidatos de formaciones provinciales o regionalistas logran mejores notas medias, pero su grado de conocimiento es mucho más limitado que el de los líderes de los grandes partidos.

¿Quién prefieren los votantes?

A la pregunta directa de quién preferirían que fuese presidente de la Junta tras las elecciones, Mañueco encabeza la lista con un 28,1% de apoyos, seguido de Martínez Mínguez con un 22,2%. Pollán se sitúa tercero con un 10%. Por lo que se vuelve a comprobar que esa igualdad en % de intención de votos está lejana.

El resto de candidatos queda a gran distancia: Gallego (3,9%), Gascón (3,3%), Llamas (1,9%), Pascual (0,6%) y Ceña (0,5%).

El CIS ha realizado 8.039 entrevistas telefónicas en las nueve provincias castellanas y leonesas entre los días 6 y 13 de febrero.