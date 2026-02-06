El PP Valladolid no se pone techo en las elecciones del 15-M y mira al sexto procurador: “Tenemos un equipazo”

El presidente provincial del PP de Valladolid, Conrado Íscar, junto con la ‘número uno’ en la lista a las Cortes, María Pardo, ha presentado hoy la candidatura del partido para las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo, en un acto marcado por la renovación del equipo y la ambición de “ganar y dar respuesta a lo que nos pide la gente”.

“Nosotros salimos a ganar, no tenemos un techo. Vamos a hablar con los ciudadanos, escuchar asociaciones y colectivos, y trabajar por una financiación justa y por soluciones reales a los problemas de la provincia”, afirmó Íscar.

En las pasadas elecciones de 2022 el PP obtuvo cinco procuradores por Valladolid, ahora el objetivo es mantenerlo e incluso mirar al sexto, que podría ser el que obtuvo Ciudadanos posteriormente heredado por Francisco Igea como no adscrito.

El presidente provincial destacó que la candidatura combina experiencia y renovación: “El 77% de la lista combina renovación y experiencia, la media de edad es de 51 años y contamos con tres mujeres menores de 35 años. Queremos un equipo que represente a la provincia y que siga el modelo de Mañueco: convivencia, igualdad, respeto a la ley y pluralidad. Nos jugamos mucho y tenemos 37 días para explicar nuestro proyecto”.

Pardo: "El mejor equipo"

Por su parte, María Pardo, que cesa como directora general de Vivienda, subrayó que la lista es “un proyecto de futuro, con el mejor candidato y el mejor equipo”, y recordó los logros del partido en la comunidad: “El PP ya ha situado a Castilla y León entre las tres mejores regiones de España en algunos ámbitos, como educación, servicios sociales y sanidad. Somos ambiciosos y queremos más”.

Entre los proyectos destacados mencionó la gratuidad en educación, la bajada de impuestos, el bono infantil, ayudas a autónomos, nuevas facultades universitarias, la red de calor de la zona oeste y la tarjeta Buscyl, que beneficia a más de cinco millones de ciudadanos.

Además, Pardo destacó que la política del PP se centra en “menos ruido y más nueces”, basada en estabilidad y buena gestión: “Nuestro aval es que hemos cumplido lo que hemos prometido, dando estabilidad en tiempos de zozobra y consiguiendo grandes proyectos. Queremos generar empleo, actividad económica y fortalecer lo que más preocupa a los ciudadanos: transporte y vivienda, con una fiscalidad baja y sostenible”.

Entre los integrantes de la lista se encuentra José María Eiros, médico y reconocido experto en sanidad y educación, quien ocupa el tercer puesto de la candidatura. Eiros aseguró sentirse honrado de formar parte del proyecto:

“Soy médico y moriré siendo médico. Mi misión es servir, ayudar y ser útil. Acepté esta invitación porque puedo contribuir a mejorar la educación y la sanidad en Castilla y León. Solo pretendo devolver a la sociedad lo mucho que me ha dado y aportar a esta nueva etapa que se inicia el 15 de marzo. La vida pública, cuando llega la madurez, debe ser un reto para generar una sociedad mejor”.

La candidatura vallisoletana combina experiencia y juventud, con representantes de distintos sectores y municipios de la provincia, incluyendo funcionarios, alcaldes y jóvenes como Nerea Manrique, alcaldesa de Castromembibre y de 26 años, estudiante de ADE y Agricultura. Con ello, el PP busca reforzar su proyecto y mantener un contacto cercano con la ciudadanía, priorizando la gestión efectiva sobre el protagonismo mediático.

Íscar concluyó el acto agradeciendo a todos los miembros de la lista y asegurando que el equipo está “preparado para afrontar con ambición, ilusión y responsabilidad la cita electoral del 15 de marzo”.